Дегтярёв предложил «перезагрузку» транспортной системы Хабаровского края

На автовокзале Хабаровска состоялось рабочее совещание с участием Михаила Дегтярёва и представителей перевозчиков, пишет «Восток-Медиа». Уже не в первый раз глава Хабаровского края лично выезжает на проверки, реагируя на жалобы жителей региона. Ранее Дегтярёв выезжал по аналогичным проблемам с транспортом в село Гаровка-1. На месте он обнаружил переполненные автобусы и нарушение графика движения транспорта. После этого глава Хабаровского края пообещал навести порядок в отношении работы общественного транспорта.