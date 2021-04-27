Дегтярёв предложил «перезагрузку» транспортной системы Хабаровского края

На автовокзале Хабаровска состоялось рабочее совещание с участием Михаила Дегтярёва и представителей перевозчиков, пишет «Восток-Медиа». Уже не в первый раз глава Хабаровского края лично выезжает на проверки, реагируя на жалобы жителей региона. Ранее Дегтярёв выезжал по аналогичным проблемам с транспортом в село Гаровка-1. На месте он обнаружил переполненные автобусы и нарушение графика движения транспорта. После этого глава Хабаровского края пообещал навести порядок в отношении работы общественного транспорта.
Представители транспортных предприятий сообщили, что размеры субсидии на километр нуждаются в пересмотре. Сейчас ставка составляет по постоянным маршрутам около 1 рубля и по дачным направлениям — 33 рубля. По мнению перевозчиков, такие расценки недопустимы при нынешних расходах на запчасти и ГСМ.
Дегтярёв предложил для решения данной проблемы создать новую дорожную карту. Такой шаг, по его мнению, позволит выявить новые инструменты для регулирования межмуниципальных пассажирских перевозок. Он обязал ответственные ведомства составить предложения по оптимизации маршрутов и определить меры по поддержке предпринимателей в целях обновления автопарка.
Личная вовлеченность губернатора Хабаровского края в транспортный вопрос помогла привлечь к решению проблемы представителей региональной власти и сотрудников транспортных компаний, считают эксперты. Таким образом, старые транспортные проблемы будут решаться быстрее.