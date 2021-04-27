АЭСК направит на развитие сетевой инфраструктуры Артема 240 млн. рублей

Предполагается, что в период 2022–2026 годов объем инвестиций составит 240 миллионов. Компания вошла в число первых, кто отреагировал на запрос властей провести ревизию энергосистемы.
Проблема модернизации электроинфраструктуры в Приморском крае стала особенно актуальной после событий 2020 года, когда регион серьезно пострадал от ледяных дождей, а тысячи человек остались без электричества. Как сообщает primamedia.ru, во время ликвидации последствий стихии полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости проведения ревизии энергетической системы региона. Его решение поддержал глава Приморского края Олег Кожемяко.
Артемовская электросетевая компания оперативно отреагировала на просьбу местных властей. В 2016 году к компании перешла инфраструктура, которая была изношена на 95%. Из-за неудовлетворительного состояния электросетей потери при передаче электроэнергии в холодное время года нередко составляли 35%. Руководство АЭСК крайне ответственно подошло к реализации масштабной программы по модернизации действующей инфраструктуры.
В период с 2017 по 2021 год в Артемовском городском округе было проложено более 133 км линий электропередачи различной мощности, был проведен монтаж свыше 2300 опор. Также энергетики запустили 82 комплектные, распределительные и столбовые подстанции суммарной мощностью 24,2 МВА.
Следующий этап модернизации АЭСК стартует с января следующего года. Бригады специалистов начнут работать над восстановлением сети 0,23 кВ в линии 0,4 кВ, которые обслуживают частный сектор Артемовского городского округа. Также запланирована реконструкция электросетей 6 кВ.
Представители компании заявили, что необходимость в проведении вышеперечисленных мероприятий вызвана увеличением числа технологических присоединений к объектам электросетей и важностью повышения надежности электроснабжения.
Экономист Александр Киктенко отмечает, что Артемовская электросетевая компания, которая является частной организацией, обладает большей гибкостью и мобильностью по сравнению с «неповоротливыми» гигантами отрасли. Он считает, что таким небольшим игрокам будет выгоднее инвестировать средства в модернизацию и сокращение потерь, так как в будущем компании, успешно справляющиеся со своими задачами, смогут получить компенсации от государства.
Политолог Павел Наливайко утверждает, что работа АЭСК будет оценена на региональном уровне. Он говорит о том, что оперативная реакция от руководства частной энергетической компании на возникшую потребность в модернизации, о которой заявили региональные власти, является признаком здоровой рыночной конкуренции в данной отрасли.