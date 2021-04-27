АЭСК направит на развитие сетевой инфраструктуры Артема 240 млн. рублей

Проблема модернизации электроинфраструктуры в Приморском крае стала особенно актуальной после событий 2020 года, когда регион серьезно пострадал от ледяных дождей, а тысячи человек остались без электричества. Как сообщает primamedia.ru, во время ликвидации последствий стихии полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости проведения ревизии энергетической системы региона. Его решение поддержал глава Приморского края Олег Кожемяко.