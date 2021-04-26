Звёзды спорта проведут вечерние тренировки с белгородцами во дворах

О новом сезоне «Дворового тренера» в Белгороде говорили на заседании рабочей группы проекта. Как и в прошлые годы, занятия будут проводить во дворах МКД и на стадионах школ. Уже ведётся подготовка в нескольких округах, а также в школе № 50, лицее № 32 и гимназии № 3.