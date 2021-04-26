Звёзды спорта проведут вечерние тренировки с белгородцами во дворах

О новом сезоне «Дворового тренера» в Белгороде говорили на заседании рабочей группы проекта. Как и в прошлые годы, занятия будут проводить во дворах МКД и на стадионах школ. Уже ведётся подготовка в нескольких округах, а также в школе № 50, лицее № 32 и гимназии № 3.
К занятиям обещают привлечь звёзд спорта. Продолжается и набор тренеров: спортивную форму для них уже закупили. Кроме этого, организаторы проекта хотят привлечь спортивных врачей, которые будут консультировать желающих по вопросам физкультуры, правильного питания, здорового образа жизни.
Проводить тренировки будут по 2-3 часа вечером. Занятия запланированы на всё лето — от двух до пяти раз в неделю. Перед запуском с белгородцами обсуждают, какими видами спорта они хотели бы заняться, и на основе ответов организаторы стараются подстроиться под запросы горожан.
Ранее сообщалось, что в Белгороде построят 33 спортивные площадки. Ещё часть объектов отремонтируют, потратят на это более 300 млн рублей. В микрорайоне Заря, например, спортплощадку сделают мультифункциональной, установят здесь камеры и оборудуют крытую зону для занятий зимой.