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Звёзды спорта проведут вечерние тренировки с белгородцами во дворах

26 апреля 2021, 14:30
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода
В Белгороде летом вновь запустят проект «Дворовый тренер». В 2021 году заниматься с горожанами будут известные спортсмены, а спортивные врачи проконсультируют по вопросам правильного питания и другим темам, сообщили в пресс-службе горсовета.

О новом сезоне «Дворового тренера» в Белгороде говорили на заседании рабочей группы проекта. Как и в прошлые годы, занятия будут проводить во дворах МКД и на стадионах школ. Уже ведётся подготовка в нескольких округах, а также в школе № 50, лицее № 32 и гимназии № 3.

К занятиям обещают привлечь звёзд спорта. Продолжается и набор тренеров: спортивную форму для них уже закупили. Кроме этого, организаторы проекта хотят привлечь спортивных врачей, которые будут консультировать желающих по вопросам физкультуры, правильного питания, здорового образа жизни.

Проводить тренировки будут по 2-3 часа вечером. Занятия запланированы на всё лето — от двух до пяти раз в неделю. Перед запуском с белгородцами обсуждают, какими видами спорта они хотели бы заняться, и на основе ответов организаторы стараются подстроиться под запросы горожан.

Ранее сообщалось, что в Белгороде построят 33 спортивные площадки. Ещё часть объектов отремонтируют, потратят на это более 300 млн рублей. В микрорайоне Заря, например, спортплощадку сделают мультифункциональной, установят здесь камеры и оборудуют крытую зону для занятий зимой.

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