Зачем читать книги

Уделяйте время на поиск книг. Рынок изданий переполнен, выбирать есть из чего. Однако сделать это зачастую непросто. Поэтому нужно тщательно выбирать книги для чтения. Если вам попалась книга, которая оказалась не по душе, то не стоит тратить время и дочитывать ее до конца. Хотя некоторые любят преодолевать трудности и пробираться сквозь повествование.