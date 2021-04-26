В Белгороде прошёл митинг в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

Ехали мы туда, не зная, что случилось на самом деле. И только по приезде поняли, что случилось что-то страшное. И это нужно было как-то обуздать, закопать, залить. Чтобы не было больше смертей и болезней. Радиация распространялась молниеносно. Через 10 дней она пересекла Атлантику. У нас есть икона «Чернобыльский Спас», я спрашивал у настоятеля Киево-Печерской лавры, почему на ней изображены обычные люди, а не святые. Это в православной иконописи впервые. Ответ был такой: «Вы спасли миллионы других жизней, не пролив ни капли крови». Александр Горошко