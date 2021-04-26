В Белгороде прошёл митинг в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

В Белгороде прошёл митинг памяти, посвящённый 35-й годовщине с момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Для Белгородской области, как и для многих других, трагедия не стала просто печальной информацией: в ликвидации последствий взрыва четвёртого энергоблока участвовало более 3,5 тыс. белгородцев.
На торжественном митинге возле памятника участникам ликвидации последствий ядерных катастроф и аварий присутствовали участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и их родственники.
Сегодня мы чествуем тех героев, которые принимали участие в ликвидации чудовищной аварии. Весь Советский Союз тогда объединился, не понимая до конца то горе и утраты, которые были понесены позже. Мы понимали, что случилось что-то страшное, но что именно — нам никто не говорил. Был парад на 1 Мая в Киеве, люди спокойно праздновали, шли с плакатами. Люди и сейчас не до конца понимают опасность атома. Валерий Скруг, депутат Государственной Думы
Как отметил Скруг, Белгородская область внесла большой вклад в то, чтобы последствия взрыва ликвидировать в кратчайшие из доступных сроков.
28 апреля 1986 года я летел самолётом из Киева в Харьков. Я впервые увидел, как в самолёте люди стояли. Уступил место женщине с ребёнком, спросил, что случилось. А она плакала и даже не могла объяснить. Для того, чтобы в будущем такого не повторилось, мы должны чтить память. Валерий Скруг
Выступила на митинге и председатель белгородского горсовета Ольга Медведева. Она сказала, что ежегодные митинги памяти необходимы для того, чтобы не потерять знание о самой опасной и разрушительной техногенной катастрофе прошлого века. Медведева отметила, что среди ликвидаторов последствий были не только военные, но и обычные люди гражданских профессий.
Это были строители, врачи, учёные, инженеры. Люди, которые ценой своей жизни и здоровья спасли мир. Сегодня в Белгороде проживает около тысячи ликвидаторов последствий аварии на атомной электростанции. Низкий поклон тем, кого уже нет среди нас. Ольга Медведева
Также на мероприятии выступил председатель региональной организации «Союз Чернобыль» Александр Горошко.
Ехали мы туда, не зная, что случилось на самом деле. И только по приезде поняли, что случилось что-то страшное. И это нужно было как-то обуздать, закопать, залить. Чтобы не было больше смертей и болезней. Радиация распространялась молниеносно. Через 10 дней она пересекла Атлантику. У нас есть икона «Чернобыльский Спас», я спрашивал у настоятеля Киево-Печерской лавры, почему на ней изображены обычные люди, а не святые. Это в православной иконописи впервые. Ответ был такой: «Вы спасли миллионы других жизней, не пролив ни капли крови». Александр Горошко
Участники акции памяти возложили цветы и венки к памятнику, многие пришедшие не могли сдержать слёз. Шесть районов региона попали под воздействие радиации, жители Алексеевского, Старооскольского и Новооскольского горокругов, а также Чернянского, Ровеньского и Красненского районов имеют право на получение разных льгот как люди, пострадавшие от радиации.