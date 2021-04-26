Следком заинтересовался родителями двухлетнего мальчика, нырнувшего в холодную воду

Ведомство организовало доследственную проверку после видеозаписи в Сети, на которой ребёнок в верхней одежде сам прыгает в водоём в Белгороде. В полиции ранее сообщали, что у женщины есть ещё один ребёнок, что она состоит на учёте в полиции и ведёт антиобщественный образ жизни.

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