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Следком заинтересовался родителями двухлетнего мальчика, нырнувшего в холодную воду

26 апреля 2021, 14:52
Фото: кадр видео
Ведомство организовало доследственную проверку после видеозаписи в Сети, на которой ребёнок в верхней одежде сам прыгает в водоём в Белгороде. В полиции ранее сообщали, что у женщины есть ещё один ребёнок, что она состоит на учёте в полиции и ведёт антиобщественный образ жизни.

Видео распространили в соцсетях в минувшие выходные. Герои записи 15 апреля отдыхали на берегу Северского Донца в Белгороде, вместе с ними был двухлетний мальчик. Взрослые прыгнули в воду, их поступок повторил и ребёнок, будучи в верхней одежде. Мальчика вытащила стоявшая на берегу женщина.

Этой историей заинтересовался следком. Сотрудники ведомства в том числе проверят все обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребёнка, то, как родители исполняют свои обязанности. Всё это пройдёт в рамках доследственной проверки по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка (ст. 156 УК РФ).

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что в отношении матери мальчика составили административный материал за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Известно, что это не единственный ребёнок белгородки: есть ещё сын, родившийся в 2020 году. Сама женщина состоит на учёте в полиции как оказывающий отрицательное влияние на детей родитель, её не раз привлекали к административной ответственности. Отец мальчиков находится в тюрьме. Обязанности по воспитанию мать переложила на бабушку.

Компетентные органы будут решать вопрос о том, чтобы забрать детей из семьи.

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