Следком заинтересовался родителями двухлетнего мальчика, нырнувшего в холодную воду

Видео распространили в соцсетях в минувшие выходные. Герои записи 15 апреля отдыхали на берегу Северского Донца в Белгороде, вместе с ними был двухлетний мальчик. Взрослые прыгнули в воду, их поступок повторил и ребёнок, будучи в верхней одежде. Мальчика вытащила стоявшая на берегу женщина.
Этой историей заинтересовался следком. Сотрудники ведомства в том числе проверят все обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребёнка, то, как родители исполняют свои обязанности. Всё это пройдёт в рамках доследственной проверки по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка (ст. 156 УК РФ).
Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что в отношении матери мальчика составили административный материал за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).
Известно, что это не единственный ребёнок белгородки: есть ещё сын, родившийся в 2020 году. Сама женщина состоит на учёте в полиции как оказывающий отрицательное влияние на детей родитель, её не раз привлекали к административной ответственности. Отец мальчиков находится в тюрьме. Обязанности по воспитанию мать переложила на бабушку.
Компетентные органы будут решать вопрос о том, чтобы забрать детей из семьи.