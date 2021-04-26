Прошло 35 лет со дня катастрофы в Чернобыле

Posted 26 апреля 2021, 07:03
Published 26 апреля 2021, 07:03
Modified 20 августа 2024, 04:50
Updated 20 августа 2024, 04:50
Сегодня исполняется ровно 35 лет с того рокового дня. На четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, недалеко от Припяти на Украине, полностью разрушился реактор. Над нейтрализацией последствий работали спасатели со всего СССР — это более 800 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи — белгородцы. 950 жителей региона погибли при ликвидации аварии.
Тогда атомная электростанция выбросила в атмосферу примерно 190 тонн радиоактивных веществ. Стоит ли говорить, что это стало самой страшной техногенной аварией века.
Реактор укрыли бетонным «саркофагом», который построили уже ближе к концу того года — в ноябре. Тогда говорили, что эта конструкция прослужит 40 лет. В июле 2019 году над четвёртым энергоблоком установили новый безопасный конфайнмент.
Несмотря на «саркофаг» и работу спасателей, в 10-километровой зоне отчуждения непригодные условия для жизни сохранятся навсегда.
Часть районов Белгородской области попала в зону загрязнения радиацией после взрыва на Чернобыльской АЭС. Пострадали 79 населённых пунктов, в которых живут около 60 тысяч белгородцев. Они входят в состав Алексеевского, Новооскольского, Старооскольского горокругов, Ровеньского, Красненского, Чернянского и Красногвардейского районов.
Граждане, живущие на территории, которая попала в зону загрязнения радиацией, получают льготы. Они прописаны в ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Жители, подвергшиеся радиации, могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск, выплату единовременной компенсации на оздоровление. Кроме того, чернобыльцам положены выплаты на улучшение жилищных условий. В этом году такую поддержку получат 16 семей региона.
Помимо Белгородской области, в зону чернобыльского загрязнения попали 14 российских регионов, среди которых Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская и Липецкая области.