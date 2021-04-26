Прошло 35 лет со дня катастрофы в Чернобыле

Сегодня исполняется ровно 35 лет с того рокового дня. На четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, недалеко от Припяти на Украине, полностью разрушился реактор. Над нейтрализацией последствий работали спасатели со всего СССР — это более 800 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи — белгородцы. 950 жителей региона погибли при ликвидации аварии.