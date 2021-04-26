Предприниматель и филантроп Манджуков помог кафедре генетики Софийского университета

По словам Манджукова, люди еще никогда не сталкивались со столь жестким и масштабным кризисом, как эпидемия COVID-19. Экономические последствия пандемии прогнозировать сложно. Мировой кризис демонстрирует главную роль семейного бизнеса в восстановлении экономического климата. Одним из важнейших уроков 2020 года стало то, что экономика в условиях социальной изоляции, а также ограничения передвижения населения и товаров показали себя недостаточно адекватной. Именно поэтому так важно привлечь к восстановлению местной индустрии семейное предпринимательство. Исследование PricewaterhouseCoopers, проведенное среди более 2 800 хозяев семейного бизнеса, показало, что именно такие компании лидируют в мировом масштабе в сфере корпоративной социальной ответственности. К примеру, 80% пожертвований на борьбу с эпидемией составляют деньги, предоставлены фирмами, которые управляются на семейной основе.