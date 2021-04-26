Предприниматель и филантроп Манджуков помог кафедре генетики Софийского университета

Исследователи Софийского университета имени святого Климента Охридского, самого старого и авторитетного высшего учебного заведения Болгарии, задались амбициозной целью совершить по-настоящему революционный прорыв в сфере молекулярной генетики.
Пожертвование учредителя и почетного председателя Family Business Network — Болгария, филантропа, бизнесмена и почетного консула Узбекистана Петра Манджукова позволило ученым и студентам работать с самыми передовыми технологиями на планете. Фонд Петра Манджукова на свои деньги возводит для нужд кафедры генетики Софийского университета ультрасовременную лабораторию. Пожертвование поможет медицинскому и научному сообществу в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Декан биологического факультета, профессор Стоян Шишков рассказал об устойчивой тенденции к разработке семейным бизнесом широкой и визионерской программы в поддержку важных научных открытий.
По словам Манджукова, люди еще никогда не сталкивались со столь жестким и масштабным кризисом, как эпидемия COVID-19. Экономические последствия пандемии прогнозировать сложно. Мировой кризис демонстрирует главную роль семейного бизнеса в восстановлении экономического климата. Одним из важнейших уроков 2020 года стало то, что экономика в условиях социальной изоляции, а также ограничения передвижения населения и товаров показали себя недостаточно адекватной. Именно поэтому так важно привлечь к восстановлению местной индустрии семейное предпринимательство. Исследование PricewaterhouseCoopers, проведенное среди более 2 800 хозяев семейного бизнеса, показало, что именно такие компании лидируют в мировом масштабе в сфере корпоративной социальной ответственности. К примеру, 80% пожертвований на борьбу с эпидемией составляют деньги, предоставлены фирмами, которые управляются на семейной основе.
В прошлом году в Болгарии и по всей Европе именно семейные предприятия взяли на себя бремя ответственности производить основные товары, которые связаны со средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. За счет их усилий, проблемы с поставками медицинских масок и дезинфицирующих средств удалось преодолеть за несколько месяцев, подчеркнул Манджуков.
Примерно также высказался глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Премьер-министр считает, что именно семейное предпринимательство должно играть решающую роль в восстановлении экономики после кризиса, спровоцированного коронавирусом. Во время эксклюзивного круглого стола на тему семейного бизнеса, прошедшего 26 февраля, Джонсон изучил механизмы реагирования семейных фирм на эпидемию и ту решающей ролью, которую они играют в поддержке местных сообществ. В Болгарии в контексте коронавируса продолжает расти значение бизнеса в поддержке науки и здравоохранения.
Манджуков назвал богатство понятием весьма относительным. Ему посчастливилось быть состоятельным лицом. Однако люди подобные Манджукову должны понять, что быть богатым лишь для себя нельзя. Любой человек это функция общества. Каждый должен проявить солидарность, и поддержать медиков.
Во время первой волны эпидемии бизнесмен из Болгарии пожертвовал военно-медицинской академии автомобили скорой помощи. Все машины оснащены высокотехнологичным оборудованием, аспираторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и устройствами для фильтрования воздуха. Общая цена подарка составляет около миллиона евро, сообщили работники ВМА. Ну, а самый крупный болгарский жертвователь предложил всем богатым людям на планете тоже проявить солидарность во время кризиса.