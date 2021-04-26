«Новые Известия» сообщили о доступных для россиян тестах на COVID-19

Posted 26 апреля 2021, 15:10
Published 26 апреля 2021, 15:10
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Жители России могут, прежде всего, сделать тестирование на рибонуклеиновую кислоту (РНК), чтобы узнать о текущей инфекции. Для этого врачи берут мазок со слизистой носа или рта и в течение 1-2 дней присылают результаты. Сдавать такой тест можно через неделю после контакта с заболевшим или возникновения первых признаков болезни.
Кроме того, в апреле в РФ появилось новое исследование — количественный тест на выявление антител SARS-CoV-2 в мазке из носо- и ротоглотки, сообщают Новые известия. Такой тест делают за 1 день. Возбудителя находят непосредственно в биоматериале человека. В случае положительного результата человек болен и может заражать других. Если результат отрицательный, значит, антигена SARS-CoV-2 нет или его очень мало.
Как отмечает руководитель отдела медицинского маркетинга ГК «Инвитро» Татьяна Панкратова, благодаря количественным антигенным тестам можно получить больше информации, чем из ПЦР-исследования. По ее словам, ПЦР-тесты способны выдавать положительный результат, даже если пациент уже переболел COVID-19. Панкратова рассказала: это обусловлено тем, что результаты высокочувствительных ПЦР-тестов способны обнаруживать фрагменты вирусной РНК в низких концентрациях, а это не всегда говорит о заразности пациента.
Кроме экспресс-тестов на IgM + IgG, проведение которых занимает 15 минут, россияне могут делать качественные тесты на антитела: IgM, IgG к нуклеокапсидному белку, а также тест на IgG к спайковому белку (качественный и количественный).
По рекомендации экспертов, показатель IgG к спайковому белку необходимо исследовать как до, так и после прививки «Спутник V».
По словам Андрея Позднякова, врача-инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», этот тест нужен для уточнения инфекции COVID-19 и ее осложнений в дополнение к ПЦР-тестам. Он также отметил, что благодаря тесту можно узнать, есть ли в организме специфические антитела в SARS-CoV-2 после перенесенной болезни.
В данный момент во всех офисах «Инвитро» такой тест делают за 1-2 дня без учета дня взятия биоматериала. Стоимость услуги в Москве — 1290 руб.
Стоит отметить, что у 32,5% людей, прошедших обследование в «Инвитро», выявили антитела к SARS-CoV-2. Как подчеркивают эксперты, это говорит о том, что растет коллективный иммунитет.