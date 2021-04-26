«Новые Известия» сообщили о доступных для россиян тестах на COVID-19

Кроме того, в апреле в РФ появилось новое исследование — количественный тест на выявление антител SARS-CoV-2 в мазке из носо- и ротоглотки, сообщают Новые известия. Такой тест делают за 1 день. Возбудителя находят непосредственно в биоматериале человека. В случае положительного результата человек болен и может заражать других. Если результат отрицательный, значит, антигена SARS-CoV-2 нет или его очень мало.