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Белгородэнерго реконструирует 60 километров отслуживших свой срок сетей

26 апреля 2021, 11:32
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
В текущем году «Россети Центр Белгородэнерго» планирует модернизировать порядка 60 километров ветхих и отслуживших свой срок сетей в 23 населенных пунктах области. На эти цели будет направлено 170 млн рублей инвестиционных средств.

Работы по реконструкции линий электропередачи затронут 16 муниципальных образований, максимальный объем будет выполнен в Прохоровском, Белгородском, Ровеньском районах.

В частности, в селе Журавка Прохоровского района запланирована реконструкция восьми километров линии 0,4 кВ с установкой дополнительной трансформаторной подстанции и строительством отпайки протяженностью 0,5 км. Энергетики заменят опоры, обновят ввода в дома потребителей, смонтируют самонесущий изолированный провод (СИП), не подверженный атмосферным воздействиям. Разукрупнение сети улучшит качество напряжения и повысит надежность электроснабжения населенного пункта.

В Ровеньском районе сети будут реконструированы в селах Клименково и Свистовка. Здесь энергетики реконструируют пять километров линий. Работы в Свистовке по улице Луговая уже начались и в апреле будут завершены. Еще одна линия запланирована на 4-й квартал этого года.

На территории Белгородского района реконструкция запланирована в селе Грязное и поселке Майский. В последнем - порядка трех километров линий электропередачи будет переведено в СИП, часть высоковольтной линии 10 кВ энергетики вынесут за пределы детского сада.

«Комплексная модернизация сетей в населенных пунктах проводится ежегодно и, как правило, касается тех участков сети, где нами фиксируются жалобы на качество напряжения, - поясняет заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В рамках технического перевооружения и реконструкции мы оптимизируем существующие схемы электроснабжения и одновременно устраняем все недостатки в работе сетевого комплекса: ликвидируем нарушения охранных зон, где требуется, выносим линии за пределы детских учреждений, устанавливаем дополнительные подстанции. В обязательном порядке меняем опоры и монтируем современный провод СИП».

В прошлом году Белгородэнерго реконструировало 33 километра линий электропередачи в 16 населенных пунктах области. Значительный объем выполнен в селе Строкино Губкинского района и Соломино Белгородского района.

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