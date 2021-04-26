Белгородэнерго реконструирует 60 километров отслуживших свой срок сетей

«Комплексная модернизация сетей в населенных пунктах проводится ежегодно и, как правило, касается тех участков сети, где нами фиксируются жалобы на качество напряжения, - поясняет заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В рамках технического перевооружения и реконструкции мы оптимизируем существующие схемы электроснабжения и одновременно устраняем все недостатки в работе сетевого комплекса: ликвидируем нарушения охранных зон, где требуется, выносим линии за пределы детских учреждений, устанавливаем дополнительные подстанции. В обязательном порядке меняем опоры и монтируем современный провод СИП».