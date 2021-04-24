bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2021, 09:19

Published 24 апреля 2021, 09:19

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

В Белгороде Архиерейскую рощу убирали более тысячи человек

24 апреля 2021, 09:19
Сюжет
Новости Белгорода
Сегодня, 24 апреля, в Белгороде прошла общеобластная экологическая акция. Принять участие в мероприятии белгородцев призвал врио губернатора региона Вячеслав Гладков. По итогам более тысячи человек присоединились к уборке в Архиерейской роще.

Из-за погодных условий проведение субботника в Белгородской области было под вопросом. Окончательное решение сегодня утром, 24 апреля, принял глава региона Вячеслав Гладков.

В своих социальных сетях он сообщил, что общеобластная экологическая акция состоится, и призвал белгородцев присоединиться к мероприятию.

Сам глава региона провёл субботнее утро в Архиерейской роще. Из-за погодных условий программу уборки сократили, но Гладков отметил, что когда будет теплее проведут мероприятие ещё раз, но уже более масштабное.

По итогам акции к уборке в урочище присоединились более тысячи человек. С территории в 40 га вывезли более 50 тонн мусора и порядка 70 грузовых машин поваленных деревьев и валежника.

Глава Белгородской области подчеркнул, что экологические акции станут регулярными.

За один день мы вряд ли успеем полностью очистить рощу. Но до 1 мая, думаю, сможем убрать весь мусор.Вячеслав Гладков

Генеральным партнёром субботника в Архиерейской роще стал «Трансюжстрой». Компания организовала для всех 1100 участников субботника полевую кухню, где угощали кашей и горячим чаем с пирожками.

Кроме того, для субботника предоставили инструменты и нарядные фартуки, а также организовали тематическую фотозону. Также сотрудники компании и сами приняли участие в уборке в Архиерейской роще.

Мы рады активно участвовать во всех проектах, которые делают Белгород и Белгородскую область чище, уютнее, комфортнее для жизни. Поэтому и захотели не просто присоединиться к субботнику, но и добавить в него праздничную атмосферу. Здорово, что так много людей поддержали призыв Вячеслава Владимировича сделать город чище и присоединились к нашему субботнику! Сегодня мы все подтвердили его посыл «Вместе мы можем больше!Рустам Рамазанов, генеральный директор ООО «Трансюжстрой»

Всего в Белгородской области субботники проходят в 10 муниципалитетах. В акциях чистоты принимают участие активисты, волонтёры, участники общественных движений и неравнодушные жители.

#Новости#Город#Уборка#Новости Белгорода#Волонтёр#Гладков#Архиерейская роща
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика