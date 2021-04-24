В Белгороде Архиерейскую рощу убирали более тысячи человек

Posted 24 апреля 2021, 09:19
Published 24 апреля 2021, 09:19
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Из-за погодных условий проведение субботника в Белгородской области было под вопросом. Окончательное решение сегодня утром, 24 апреля, принял глава региона Вячеслав Гладков.
В своих социальных сетях он сообщил, что общеобластная экологическая акция состоится, и призвал белгородцев присоединиться к мероприятию.
Сам глава региона провёл субботнее утро в Архиерейской роще. Из-за погодных условий программу уборки сократили, но Гладков отметил, что когда будет теплее проведут мероприятие ещё раз, но уже более масштабное.
По итогам акции к уборке в урочище присоединились более тысячи человек. С территории в 40 га вывезли более 50 тонн мусора и порядка 70 грузовых машин поваленных деревьев и валежника.
Глава Белгородской области подчеркнул, что экологические акции станут регулярными.
За один день мы вряд ли успеем полностью очистить рощу. Но до 1 мая, думаю, сможем убрать весь мусор.Вячеслав Гладков
Генеральным партнёром субботника в Архиерейской роще стал «Трансюжстрой». Компания организовала для всех 1100 участников субботника полевую кухню, где угощали кашей и горячим чаем с пирожками.
Кроме того, для субботника предоставили инструменты и нарядные фартуки, а также организовали тематическую фотозону. Также сотрудники компании и сами приняли участие в уборке в Архиерейской роще.
Мы рады активно участвовать во всех проектах, которые делают Белгород и Белгородскую область чище, уютнее, комфортнее для жизни. Поэтому и захотели не просто присоединиться к субботнику, но и добавить в него праздничную атмосферу. Здорово, что так много людей поддержали призыв Вячеслава Владимировича сделать город чище и присоединились к нашему субботнику! Сегодня мы все подтвердили его посыл «Вместе мы можем больше!Рустам Рамазанов, генеральный директор ООО «Трансюжстрой»
Всего в Белгородской области субботники проходят в 10 муниципалитетах. В акциях чистоты принимают участие активисты, волонтёры, участники общественных движений и неравнодушные жители.