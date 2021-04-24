В Белгороде Архиерейскую рощу убирали более тысячи человек

Мы рады активно участвовать во всех проектах, которые делают Белгород и Белгородскую область чище, уютнее, комфортнее для жизни. Поэтому и захотели не просто присоединиться к субботнику, но и добавить в него праздничную атмосферу. Здорово, что так много людей поддержали призыв Вячеслава Владимировича сделать город чище и присоединились к нашему субботнику! Сегодня мы все подтвердили его посыл «Вместе мы можем больше!Рустам Рамазанов, генеральный директор ООО «Трансюжстрой»