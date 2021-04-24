Под Белгородом продают замок за 35 млн рублей

Планировку дома разрабатывали не один год. В коттедже три этажа, есть обеденная зона с панорамным остеклением, две комнаты на втором этаже с балконами, холл с двойным светом, четыре спальни и четыре санузла. На нулевом этаже находится спа-зона с бассейном и финской сауной, кухня выполнена из массива ясеня, также имеется камин из мрамора.