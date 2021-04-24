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Под Белгородом продают замок за 35 млн рублей

24 апреля 2021, 07:37
Фото: "Авито"
Объявление о продаже недвижимости разместили на «Авито». Коттедж находится в Белгородском районе, селе Репное. За реализацию имущества продавец хочет выручить 35 млн рублей. Площадь замка — 290,6 м², а участка — 14 соток.

Судя по описанию коттеджа, проект замка спроектирован на основе готической архитектуры из керамического кирпича. Фасад дома облицован короедом, а крыша выполнена из элитной американской мягкой кровли.

Планировку дома разрабатывали не один год. В коттедже три этажа, есть обеденная зона с панорамным остеклением, две комнаты на втором этаже с балконами, холл с двойным светом, четыре спальни и четыре санузла. На нулевом этаже находится спа-зона с бассейном и финской сауной, кухня выполнена из массива ясеня, также имеется камин из мрамора.

Фото: "Авито"

В целом площадь замка составляет 290,6 м². Коттедж расположен на территории площадью 14 соток, на которой находится парковка, гараж на две машины, гостевой дом с террасой и мангалом.

Территория дома огорожена кирпичным забором с декоративными коваными элементами, а на участке организован полностью автоматизированный полив.

Напомним, ещё один «дворец» в феврале продавали в областном центре за 70 млн рублей. Внутри — голые стены без чистовой отделки. При этом ещё в декабре дом оценивали на 20 млн рублей дешевле.

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