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Posted 23 апреля 2021, 07:36

Published 23 апреля 2021, 07:36

Modified 1 декабря, 07:49

Updated 1 декабря, 07:49

Главреда «Голоса Белогорья» обязали выплатить чиновнику почти 130 тысяч рублей

23 апреля 2021, 07:36
Первый замглавы администрации Белгородского района Руслан Терещенко ещё в прошлом году подал в суд на журналиста Владимира Бабина за критику. В апреле вынесли окончательное решение, пишет Fonar.TV.

В 2020 году чиновник подал иск в суд на главного редактора издания «Голос Белогорья» Владимира Бабина о защите чести, достоинства и деловой репутации. По данным суда, Бабин выложил на своём сайте и в социальных сетях неподтверждённую информацию о подделке протоколов на выборах под руководством Терещенко и о принуждении работников госучреждений досрочно голосовать. Тогда у замглавы Белгородского района повысилось давление, ему стало плохо — он обратился в больницу, где получил справку.

Свердловский районный суд признал статью журналиста необоснованной из-за отсутствия доказательств. Руслан Терещенко потребовал от главного редактора 100 тысяч рублей за полученный моральный вред, но судья посчитал такое требование завышенным и снизил его до 50 тысяч рублей. Помимо этого, судья отклонил требование Терещенко заплатить 25 тысяч рублей за экспертное заключение.

После этого журналист подал апелляцию в Белгородский областной суд, из-за чего дело затянулось. 13 апреля прошло очередное судебное заседание, на котором обозначили окончательное решение — апелляция не спасла.

Теперь Владимир Бабин должен опубликовать на своём сайте опровержение информации, разместить там же часть решения суда. Журналисту нужно заплатить чиновнику почти 130 тысяч рублей: 50 тысяч — за компенсацию морального вреда, 60 тысяч — за лингвистическую экспертизу, 17,2 тысячи — за работу, 300 рублей — государственные пошлины. Общая сумма составила 128,5 тысячи рублей.

#Новости#Общество#Белгородский район#Журналист#Владимир Бабин
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