Главреда «Голоса Белогорья» обязали выплатить чиновнику почти 130 тысяч рублей

В 2020 году чиновник подал иск в суд на главного редактора издания «Голос Белогорья» Владимира Бабина о защите чести, достоинства и деловой репутации. По данным суда, Бабин выложил на своём сайте и в социальных сетях неподтверждённую информацию о подделке протоколов на выборах под руководством Терещенко и о принуждении работников госучреждений досрочно голосовать. Тогда у замглавы Белгородского района повысилось давление, ему стало плохо — он обратился в больницу, где получил справку.