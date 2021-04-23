Где и как поучаствовать в общегородском субботнике в Белгороде

Вячеслав Гладков надеется, что жители поддержат инициативу и присоединятся к субботнику 24 апреля в Архиерейской роще. По словам главы региона, техникой пользоваться в роще категорически нельзя — нужно привести всё в порядок своими руками. А для этого нужны люди.