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Posted 23 апреля 2021, 08:48

Published 23 апреля 2021, 08:48

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Где и как поучаствовать в общегородском субботнике в Белгороде

Где и как поучаствовать в общегородском субботнике в Белгороде

23 апреля 2021, 08:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Общегородской субботник в областном центре пройдёт 24 апреля, начнётся он в 09:00. Поучаствовать в нём может любой желающий, где и как — рассказали в администрации Белгорода.

В субботу порядок будут наводить в урочищах Сосновка, Пески, Оскочное, Массив, Армячий лог, Архиерейская роща, а также в городских парках, лесопосадках по улицам Есенина, Волчанская, Донецкая, Студенческая, Ясенева, Дачная, Механизаторов, на кольце у Ботанического сада. Помимо уборки, в микрорайоне Юго-Западный-2.4 на площади 5 га заложат дубраву.

В группе «Чистая территория» в социальной сети «ВКонтакте» разместили объявление о том, что городская управа № 10 просит помощи в уборке локации на улице 5 Августа. На субботник здесь выйдут представители управы, Белгорблагоустройства, гаражного кооператива. Начнётся всё в 10:00. Желающим поучаствовать выдадут нужный для уборки инвентарь.

Для участия в субботнике можно выбрать любую удобную локацию или выйти на уборку своего двора. Участников призывают постить в соцсетях фотографии с хештегом #мойбелгород, их используют для публикации большого фоторепортажа.

В администрации Белгорода подчёркивают, что если 24 апреля ухудшится погода, общегородской субботник придётся перенести.

Стоит отметить, что 24 апреля субботники проведут во всех городах и поселениях Белгородской области, ожидается около 60 тыс. участников. В прошлом году массовые субботники отменили из-за эпидемии коронавируса. В 2019 году к уборке присоединились более 52 тыс. белгородцев.

Напомним, в конце марта 2021 года власти сообщили, что в Белгородской области пройдёт экологическая акция — месяц добровольного служения региону. Инициатором выступил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

10 апреля после работы он сам поучаствовал в субботнике в Центральном парке Белгорода вместе с мэром города Юрием Галдуном.

Вячеслав Гладков надеется, что жители поддержат инициативу и присоединятся к субботнику 24 апреля в Архиерейской роще. По словам главы региона, техникой пользоваться в роще категорически нельзя — нужно привести всё в порядок своими руками. А для этого нужны люди.

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