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Стало известно, кто может возглавить Контрольно-счётную палату Белгородской области

22 апреля 2021, 07:19
Фото: ИА «Бел.Ру»
В одном из СМИ Черноземья появилась информация о том, что на эту должность появился новый кандидат — Евгений Петров.

В «Абиреге» сообщили, что пост председателя Контрольно-счётной палаты Белгородской области может занять Евгений Петров.

Нового кандидата скоро должны рассмотреть депутаты облдумы. Евгений Петров является начальником государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области, по совместительству — юрист.

Напомним, в конце марта этого года на заседании облдумы приняли решение досрочно снять с поста руководителя Контрольно-счётной палаты региона Николая Звертаева. Такой вердикт объяснили его возрастом.

Тогда Николай Звертаев предложил кандидата на свою должность — заместителя председателя КСП Елену Пентковскую. На это спикер облдумы Ольга Павлова ответила, что данный вопрос рассмотрят.

В середине апреля в Октябрьский районный суд Белгорода поступил иск от Елены Пентковской. Женщина собралась судиться с Белгородской областной думой из-за отказа в поступлении на госслужбу — так сказано в обращении её к суду.

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#Новости#Евгений Петров#Николай Звертаев#Елена Пентковская#Ксп#Контрольно-счётная палата Белгородской области#Политика
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