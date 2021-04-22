Стало известно, кто может возглавить Контрольно-счётную палату Белгородской области

В «Абиреге» сообщили, что пост председателя Контрольно-счётной палаты Белгородской области может занять Евгений Петров.
Нового кандидата скоро должны рассмотреть депутаты облдумы. Евгений Петров является начальником государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области, по совместительству — юрист.
Напомним, в конце марта этого года на заседании облдумы приняли решение досрочно снять с поста руководителя Контрольно-счётной палаты региона Николая Звертаева. Такой вердикт объяснили его возрастом.
Тогда Николай Звертаев предложил кандидата на свою должность — заместителя председателя КСП Елену Пентковскую. На это спикер облдумы Ольга Павлова ответила, что данный вопрос рассмотрят.
В середине апреля в Октябрьский районный суд Белгорода поступил иск от Елены Пентковской. Женщина собралась судиться с Белгородской областной думой из-за отказа в поступлении на госслужбу — так сказано в обращении её к суду.