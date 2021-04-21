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Posted 21 апреля 2021,, 06:13

Published 21 апреля 2021,, 06:13

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Жители МКД в Белгороде 10 лет не могут добиться благоустройства двора

21 апреля 2021, 06:13
В редакцию ИА «Бел.Ру» обратились жители многоквартирного дома в областном центре. С 2011 года они просят местные власти благоустроить их двор. Но за 10 лет проблема не сдвинулась с мёртвой точки.

О проблемном дворе в Белгороде журналистам ИА «Бел.Ру» рассказали жители многоквартирного дома № 10 по адресу 1-й Заводской переулок. По их словам, о благоустройстве прилегающей к МКД территории они просят как городские, так и областные власти с 2011 года. Но пока безрезультатно.

Обещают благоустроить двор с 2012 года. Мы просили помочь депутата Сиротенко. Обращались и к Куликовскому, и в департамент, все пишут отписки.Валентина Петровна, жительница дома

Больше всего жителей беспокоит то, что около дома нет тротуара, а проезжая часть, по которой ходят люди, вся в дырах, которые после дождя наполняются водой. Не лучше выглядит и «детская площадка», которая состоит из песочницы, сколоченной из старых досок, и небольшого металлического сооружения.

Нет около дома и парковки — люди оставляют свои машины между деревьев напротив дома. В плачевном состоянии находятся забор и скамейки. Чтобы хоть как-то облагородить двор, жители построили беседку, в которой летом мужчины играют в домино.

Раньше просто обещали поставить первыми в список, теперь сказали провести собрание, проголосовать. Собрание состоялось в декабре 2020 года. Голосовали заочно. Набралось 70 голосов. Протокол есть. Теперь мы ждём отбор, должны объявить конкурс, который будет в июне.Валентина Петровна, жительница дома

Несмотря на шансы всё-таки добиться благоустройства, люди не верят, что могут дождаться положительного ответа.

Негде ходить, ездят машины, у нас люди проживают преклонного возраста. В садик водят деток. Обращаемся, но везде сталкиваемся с обманом и обещаниями. У нас двор сложный, много подземных коммуникаций. Пусть определит архитектор, что можно здесь сделать, но оставлять так нельзя.Валентина Петровна, жительница дома

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты ИА «Бел.Ру» отправили официальные запросы в региональный Фонд реформирования ЖКХ, областное правительство и мэрию.

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