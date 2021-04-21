Жители МКД в Белгороде 10 лет не могут добиться благоустройства двора

Больше всего жителей беспокоит то, что около дома нет тротуара, а проезжая часть, по которой ходят люди, вся в дырах, которые после дождя наполняются водой. Не лучше выглядит и «детская площадка», которая состоит из песочницы, сколоченной из старых досок, и небольшого металлического сооружения.