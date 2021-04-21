Курянин изнасиловал пенсионерку на видео, чтобы отомстить

Это произошло ещё в октябре 2019 года. Тогда компания из двух мужчин и 65-летней женщины выпивали. Пенсионерка поссорилась со своим 40-летним односельчанином. Из-за этого курянин начал насиловать её прямо на глазах друга, а сам друг в это время достал телефон и начал снимать всё на видео. Порнографические материалы насильник хотел показать соседям по селу — бесплатно, из мести.