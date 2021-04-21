Курянин изнасиловал пенсионерку на видео, чтобы отомстить

Posted 21 апреля 2021, 06:55
Published 21 апреля 2021, 06:55
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
Это произошло ещё в октябре 2019 года. Тогда компания из двух мужчин и 65-летней женщины выпивали. Пенсионерка поссорилась со своим 40-летним односельчанином. Из-за этого курянин начал насиловать её прямо на глазах друга, а сам друг в это время достал телефон и начал снимать всё на видео. Порнографические материалы насильник хотел показать соседям по селу — бесплатно, из мести.
В 2020 году мужчину за изнасилование посадили в колонию. Но за распространение видео жителя Курской области не судили — приговор отменили и направили на новое рассмотрение.
Уже в 2021 году Обоянский районный суд вынес ещё один приговор 40-летнему мужчине — теперь за незаконное изготовление порно, пишут «Курские Известия». 20 апреля курянина приговорили к четырём годам в колонии общего режима. В суде он не признал свою вину.
Интересно, что жителя села, который снимал процесс на видео, к ответственности не привлекли. Он проходил как свидетель и рассказал о существовании незаконной видеозаписи. Оператор видео сам подтвердил, что насильник не заставлял его снимать — это было самостоятельное решение.