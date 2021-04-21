Гладков прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Президент дал нам дополнительную возможность по решению проблем, связанных с инфраструктурой, и у нас появляется возможность получения инфраструктурных кредитов. Для нас это очень важно. Мы уже готовы приступить к подготовке проектов. Уверен, что Белгородская область станет одним из первых регионов, которые будут претендовать на эти ресурсы.Вячеслав Гладков