Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

21 апреля 2021, 14:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Врио губернатора слушал выступление в Москве — в центральном выставочном зале «Манеж». По итогам глава региона сообщил, что Белгородская область станет одним из первых претендентов на получение инфраструктурных кредитов и что все поручения главы государства в ближайшее время представят в виде дорожных карт.

Впечатлениями от речи президента Вячеслав Гладков поделился на своей странице во «ВКонтакте». Врио губернатора отметил, что предстоит усилить работу в сфере здравоохранения, по созданию комфортной среды в городах и сёлах. Кроме этого, нужно устранять нехватку кадров в медицине и культуре.

Особенно глава региона отметил создание нового инструмента развития регионов — инфраструктурных бюджетных кредитов.

Президент дал нам дополнительную возможность по решению проблем, связанных с инфраструктурой, и у нас появляется возможность получения инфраструктурных кредитов. Для нас это очень важно. Мы уже готовы приступить к подготовке проектов. Уверен, что Белгородская область станет одним из первых регионов, которые будут претендовать на эти ресурсы.Вячеслав Гладков

Все озвученные 21 апреля поручения в Белгородской области оформят в виде дорожных карт.

Врио губернатора подчеркнул, что впервые был на таком мероприятии. Речь президента он слушал в выставочном зале «Манеж» в Москве. В подтверждение Вячеслав Гладков прикрепил фотографию с места события. На снимке с ним рядом стоит губернатор Калужской области Владислав Шапша, который в конце марта посетил с рабочим визитом Белгородскую область.

Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о продлении программы туристического кешбэка и возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, о выплатах школьникам и новых детских пособиях. Кроме этого, глава государства прокомментировал рост цен в стране и анонсировал надбавку для кураторов в техникумах и колледжах. Эксперты назвали послание «суперсоциальным».

Материалы по теме
Путин прокомментировал рост цен в РоссииВладимир Путин анонсировал надбавку для педагогов колледжей и техникумовБольничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачивать в 100% от зарплаты родителя
#Новости#Владимир Путин#Вячеслав Гладков#Послание федеральному собранию#Губернатор#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59