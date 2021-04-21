Гладков прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Впечатлениями от речи президента Вячеслав Гладков поделился на своей странице во «ВКонтакте». Врио губернатора отметил, что предстоит усилить работу в сфере здравоохранения, по созданию комфортной среды в городах и сёлах. Кроме этого, нужно устранять нехватку кадров в медицине и культуре.
Особенно глава региона отметил создание нового инструмента развития регионов — инфраструктурных бюджетных кредитов.
Президент дал нам дополнительную возможность по решению проблем, связанных с инфраструктурой, и у нас появляется возможность получения инфраструктурных кредитов. Для нас это очень важно. Мы уже готовы приступить к подготовке проектов. Уверен, что Белгородская область станет одним из первых регионов, которые будут претендовать на эти ресурсы.Вячеслав Гладков
Все озвученные 21 апреля поручения в Белгородской области оформят в виде дорожных карт.
Врио губернатора подчеркнул, что впервые был на таком мероприятии. Речь президента он слушал в выставочном зале «Манеж» в Москве. В подтверждение Вячеслав Гладков прикрепил фотографию с места события. На снимке с ним рядом стоит губернатор Калужской области Владислав Шапша, который в конце марта посетил с рабочим визитом Белгородскую область.
Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о продлении программы туристического кешбэка и возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, о выплатах школьникам и новых детских пособиях. Кроме этого, глава государства прокомментировал рост цен в стране и анонсировал надбавку для кураторов в техникумах и колледжах. Эксперты назвали послание «суперсоциальным».