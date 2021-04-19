Как научиться танцевать, если ты «бревно»: о пользе и сложности танцев

За плечами у меня шесть лет эстрадных танцев и три года — бальных. И не такие, о которых все думают, когда слышат слова «бальные танцы». Я не учила ча-ча-ча, танго и прочие, я танцевала полонез, вальс, различные польки и другие виды танцев, которые раньше танцевали на балах. Вот и я танцевала на настоящих кадетских балах. У всех девчонок были пышные белые платья, высокие прически, перчатки. Парни были в мундирах.