Как научиться танцевать, если ты «бревно»: о пользе и сложности танцев

Posted 19 апреля 2021, 05:33
Published 19 апреля 2021, 05:33
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
Со второго класса я занималась танцами. Мама всегда хотела, чтобы у меня была идеальная осанка и чувство ритма. С первым не получилось, а вот второе есть. Благодаря танцам я стала не только более чувствительной, но и открытой, свободной, раскрепощённой.
За плечами у меня шесть лет эстрадных танцев и три года — бальных. И не такие, о которых все думают, когда слышат слова «бальные танцы». Я не учила ча-ча-ча, танго и прочие, я танцевала полонез, вальс, различные польки и другие виды танцев, которые раньше танцевали на балах. Вот и я танцевала на настоящих кадетских балах. У всех девчонок были пышные белые платья, высокие прически, перчатки. Парни были в мундирах.
Да, чудесное и волшебное было время. Потом я окончила школу, мой молодой человек выпустился из Шахтинского казачьего кадетского корпуса и всё, балам пришёл конец.
Несколько лет я скучала по танцам. Мне хотелось движений, энергии, драйва, но всегда что-то мешало пойти в какой-нибудь кружок. Казалось, что я уже слишком взрослая, чтобы заниматься чем-то подобным… Так продолжалось до декабря прошлого года, пока моя подруга не затащила меня в танцевальную студию. Там была группа, в которую ходили девушки разных возрастов. После первого занятия меня переполняла энергия и позитив. Мне хотелось ещё и ещё, хотя физическая подготовка оставляла желать лучшего.
С тех пор я два раза в неделю хожу на занятия. Танцы помогают оставить всю суету за пределами зала, отбросить весь негатив и отдаться любимому делу полностью. Когда у меня кто-то спрашивает, что самое трудное в танцах, я всегда вспоминаю классику. Мой преподаватель, Ольга Васильевна Строителева, строго следила за тем, как мы тянем носки, держим спину. И у меня не оставалось выбора: приходилось всё делать, хотя всегда хотелось заняться чем-то более энергичным, а не стараться посильнее вытянуть ногу.
Народные танцы тоже не из лёгких. Трудным элементом всегда был обертас. Это движение, где танцору необходимо держать равновесие, крутиться вокруг своей оси, параллельно с этим делать широкий замах ногой. После таких тренировок есть не хотелось ещё долго, потому что всё вокруг плыло и кружилось.
На четвёртом году обучения у нас был открытый урок, на котором присутствовали все родители. И одним из элементов экзамена был этот ненавистный обертас. И как же я гордилась собой, когда смогла его сделать и не упасть.
Я спросила у знакомых тренеров и профессиональных спортсменов о том, как они пришли к танцам, что для них самое трудное и как быть, если ты «бревно», а танцевать хочется.
Елизавета Григорьева, занималась бальными танцами, г. Шахты
Я пришла в танцы благодаря своим родителям. Они отдали меня в эту индустрию, так как я была слишком энергичным ребёнком. К их счастью, я уставала после тренировок настолько, что была спокойна дома и ложилась вовремя спать. Но, несмотря на свой возраст (5 лет), вид спортивной деятельности выбрала сама, так как с трёх лет посещала с родными соревнования по спортивным бальным танцам в г. Шахты и меня оттуда не могли увезти домой.
Всегда говорила родителям, что тоже хочу так, как эти люди на паркете. И вообще, в нашей семье были танцоры, а также знакомые многие танцевали, так что у нас уже был опыт в этом деле и семейная любовь к этому виду спорта.
Танцы все разные по ритму, движению тела, эмоциям, постановке тела и так далее, поэтому скажу так: самый сложный танец тот, который танцуется последний в туре на соревнованиях, то есть это либо быстрый фокстрот, либо джайв. Но в любом случае все танцы прекрасны и легки для того, у кого к ним любовь в сердце.
Если ты «бревно», что делать? Ответ простой — танцевать. Своими глазами видела, как из «бревна» делали замечательного танцора и слух «вправляли». Я и сама достаточно деревянно танцевала латиноамериканскую программу, пока меня не натаскали на тренировках, так что дело в желании танцора, а грамотный и хороший тренер исправит все недостатки.
Олег Богучарский, профессиональный танцор, г. Краснодар
Мои родители были педагогами по танцам. И бабушка тоже преподавала. И так сложилось, что я тоже с раннего детства начал танцевать. Так сказать, это у нас семейное. Сейчас я очень рад, что это идёт из поколения в поколение. Не представляю, что бы делал без танцев.
Трудно судить о том, какой танец или движение трудное. Для каждого всё индивидуально. Тут два фактора влияют: физический и психологический. Для меня, если брать первый фактор, то сложнее танцевать народные. Там должна быть хорошая подготовка, нужно быть сильным. А если психологический — классика, в ней необходимо полностью прочувствовать своего героя, отдать всего себя истории.
Думаю, в том, чтобы не быть «бревном», важны упорные тренировки. Всё всегда приходит со временем. Человек — существо, которое может научиться и привыкнуть ко всему, было бы желание. Хочешь стать пластичным и грациозным, тогда отбрось всю неуверенность и иди в танцевальный класс.
Карина Аксененко, 7 лет работает тренером, г. Шахты
Кажется, что случайно пришла к танцам, но если вдуматься, танцевала всегда. Меня в танцевальную студию привела подруга. В итоге она через месяц ушла, а я танцую до сих пор. Как я говорю: «Если один раз полюбил танцы — это навсегда».
Когда только начинаешь — все стили трудные. Но для меня особенно сложны стили, в которых используется акробатика, элементы растяжки, флексинга, т. е, элементы, которые иногда выходят за рамки танца. Например, брейк-данс, vogue.
Я всегда говорю, что танцевать могут абсолютно все, просто разным людям требуется на это разное количество времени и усилий. Между делать/не делать, пробовать/не пробовать я всегда выбираю ответ без частицы «не». Если чего-то хочется, обязательно дерзай, жизнь одна. Танцы очень прихотливое хобби/профессия, требует много усилий и времени. Чем раньше начнёшь, тем больше возможностей преуспеть в них и добиться результатов.