Вячеслав Гладков рассказал об интеллектуальной транспортной системе Белгорода

Наша «умная» транспортная система был признана одной из лучших на всероссийском уровне. Мы совершенствуем механизмы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Уже действует электронный проездной для льготников и студентов. Во всех автобусах Белгородской агломерации устанавливаем валидаторы, внедряем систему вход-выход, которая автоматически рассчитывает стоимость за проезд. В конце года планируем запустить новую маршрутную сеть с бесплатными пересадками. Вячеслав Гладков