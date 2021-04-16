Вячеслав Гладков рассказал об интеллектуальной транспортной системе Белгорода

Posted 16 апреля 2021, 15:29
Published 16 апреля 2021, 15:29
Modified 1 декабря, 08:30
Updated 1 декабря, 08:30
16 апреля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на пленарном заседании форума «Умный город. Инструкция по применению» рассказал участникам встречи о реализации проектов на территории региона.
Наша «умная» транспортная система был признана одной из лучших на всероссийском уровне. Мы совершенствуем механизмы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Уже действует электронный проездной для льготников и студентов. Во всех автобусах Белгородской агломерации устанавливаем валидаторы, внедряем систему вход-выход, которая автоматически рассчитывает стоимость за проезд. В конце года планируем запустить новую маршрутную сеть с бесплатными пересадками. Вячеслав Гладков
16 апреля к работе всероссийского форума подключился министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также глава Курской области Роман Старовойт. Делегаты отметили важность внедрения цифровых сервисов в повседневную жизнь и рассказали о планах внедрения в городскую среду «умных» платформ.
Что касается самого форума «Умный город. Инструкция по применению», он собрал более 400 специалистов из 65 городов России. В рамках встреч участники обсуждают развитие и цифровую трансформацию городов, разработку сервисов, а также внедрение искусственного интеллекта.
В пресс-службе регионального правительства отмечают, что в Белгородской области запущена система взаимодействия жителей и управляющих компания «Дом.Контроль». Благодаря тому, что все обращения жителей автоматически оцифровываются и переносятся в единую систему, формируется качественный рейтинг управляющих компаний региона.
Особое внимание в цифровизации уделяется образовательной сфере. Так, с 1 сентября этого года 91 школу и 15 СПО оснастят современным цифровым оборудованием, а в 45 классах создадут «Точки роста».
Также IT-сфера планомерно внедряется в сферах культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования и социальной политики, сообщает пресс-служба областного правительства.