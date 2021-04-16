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Posted 16 апреля 2021, 15:29

Published 16 апреля 2021, 15:29

Modified 1 декабря, 08:30

Updated 1 декабря, 08:30

Вячеслав Гладков рассказал об интеллектуальной транспортной системе Белгорода

16 апреля 2021, 15:29
Сюжет
Губернатор
По словам главы региона, «умная» транспортная система области признана одной из лучших в России. О промежуточных итогах реализации «умных» проектов Вячеслав Гладков рассказал на пленарном заседании всероссийского форума.

16 апреля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на пленарном заседании форума «Умный город. Инструкция по применению» рассказал участникам встречи о реализации проектов на территории региона.

Наша «умная» транспортная система был признана одной из лучших на всероссийском уровне. Мы совершенствуем механизмы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Уже действует электронный проездной для льготников и студентов. Во всех автобусах Белгородской агломерации устанавливаем валидаторы, внедряем систему вход-выход, которая автоматически рассчитывает стоимость за проезд. В конце года планируем запустить новую маршрутную сеть с бесплатными пересадками. Вячеслав Гладков

16 апреля к работе всероссийского форума подключился министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также глава Курской области Роман Старовойт. Делегаты отметили важность внедрения цифровых сервисов в повседневную жизнь и рассказали о планах внедрения в городскую среду «умных» платформ.

Что касается самого форума «Умный город. Инструкция по применению», он собрал более 400 специалистов из 65 городов России. В рамках встреч участники обсуждают развитие и цифровую трансформацию городов, разработку сервисов, а также внедрение искусственного интеллекта.

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что в Белгородской области запущена система взаимодействия жителей и управляющих компания «Дом.Контроль». Благодаря тому, что все обращения жителей автоматически оцифровываются и переносятся в единую систему, формируется качественный рейтинг управляющих компаний региона.

Особое внимание в цифровизации уделяется образовательной сфере. Так, с 1 сентября этого года 91 школу и 15 СПО оснастят современным цифровым оборудованием, а в 45 классах создадут «Точки роста».

Также IT-сфера планомерно внедряется в сферах культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования и социальной политики, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Новости#Белгородская область#Технологии#Губернатор#Форум#Вячеслав Гладков#Умный город#Цифровизация
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