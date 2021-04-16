Корпорация «Гринн» закончила 2020 год с убытками

АО «Корпорация Гринн» создано в 1992 году. Зарегистрировано в Орле, головной офис находится в Курске. У корпорации есть 27 гипермаркетов «Линия» в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской области (Белгород, Старый Оскол, Губкин, Строитель). Кроме этого, в составе корпорации есть многофункциональные комплексы в Орле, Белгороде, Курске.