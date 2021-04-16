Корпорация «Гринн» закончила 2020 год с убытками

Posted 16 апреля 2021, 11:10
Published 16 апреля 2021, 11:10
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
Убыток АО «Корпорация Гринн» в минувшем году составил 352,7 млн рублей. Выручка организации сократилась до 22,76 млрд рублей, валовая прибыль — до 5,6 млрд, себестоимость продаж сократилась с 19 до 17 млрд рублей. При этом размер убытка уменьшился — по итогам 2019 года он составил почти 2 млрд рублей
Уменьшились управленческие расходы компании — до 3,85 млрд рублей. В то же время коммерческие расходы увеличились до 1,7 млрд рублей.
Прибыль от продаж в 2020 году составила 76,4 млн. Для сравнения: в 2019-м сумма составляла 432,9 млн рублей.
Напомним, что в декабре 2019 года бывший владелец организации Николай Грешилов заключил сделку по продаже 100% корпорации «Гринн» букмекерской компании 1xBet. При этом ранее основным претендентом считалась петербургская компания «Адамант». В феврале минувшего года гендиректором АО «Корпорация Гринн» стала Анастасия Воронина.
В декабре 2020 года стало известно о том, что Николай Грешилов пытается вернуться в организацию. Трудовой спор должен был рассмотреть Заводской районный суд Орла. Грешилов уже пытался оспорить решение общего собрания акционеров «Гринн» о досрочном прекращении полномочий гендиректора. Но в том же суде бывшему владельцу отказали. Грешилов подал апелляцию, однако вновь получил отказ.
АО «Корпорация Гринн» создано в 1992 году. Зарегистрировано в Орле, головной офис находится в Курске. У корпорации есть 27 гипермаркетов «Линия» в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской области (Белгород, Старый Оскол, Губкин, Строитель). Кроме этого, в составе корпорации есть многофункциональные комплексы в Орле, Белгороде, Курске.