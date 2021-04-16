bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2021, 11:10

Published 16 апреля 2021, 11:10

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Корпорация «Гринн» закончила 2020 год с убытками

16 апреля 2021, 11:10
Сюжет
Черноземье
Убыток составил 352,7 млн рублей. У акционерного общества за год сократились выручка и валовая прибыль, говорится в бухгалтерской отчётности. Корпорация «Гринн» представлена в десяти регионах, в том числе — в Белгородской области (гипермаркеты «Линия» и ТРК «МегаГринн»).

Убыток АО «Корпорация Гринн» в минувшем году составил 352,7 млн рублей. Выручка организации сократилась до 22,76 млрд рублей, валовая прибыль — до 5,6 млрд, себестоимость продаж сократилась с 19 до 17 млрд рублей. При этом размер убытка уменьшился — по итогам 2019 года он составил почти 2 млрд рублей

Уменьшились управленческие расходы компании — до 3,85 млрд рублей. В то же время коммерческие расходы увеличились до 1,7 млрд рублей.

Прибыль от продаж в 2020 году составила 76,4 млн. Для сравнения: в 2019-м сумма составляла 432,9 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2019 года бывший владелец организации Николай Грешилов заключил сделку по продаже 100% корпорации «Гринн» букмекерской компании 1xBet. При этом ранее основным претендентом считалась петербургская компания «Адамант». В феврале минувшего года гендиректором АО «Корпорация Гринн» стала Анастасия Воронина.

В декабре 2020 года стало известно о том, что Николай Грешилов пытается вернуться в организацию. Трудовой спор должен был рассмотреть Заводской районный суд Орла. Грешилов уже пытался оспорить решение общего собрания акционеров «Гринн» о досрочном прекращении полномочий гендиректора. Но в том же суде бывшему владельцу отказали. Грешилов подал апелляцию, однако вновь получил отказ.

АО «Корпорация Гринн» создано в 1992 году. Зарегистрировано в Орле, головной офис находится в Курске. У корпорации есть 27 гипермаркетов «Линия» в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской области (Белгород, Старый Оскол, Губкин, Строитель). Кроме этого, в составе корпорации есть многофункциональные комплексы в Орле, Белгороде, Курске.

#Новости#Экономика#Черноземье#Убытки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика