Выплаты переболевшим коронавирусом: кому положены, сколько и как получить

В Белгородской области сообщали о том, что медицинским работникам положены страховые выплаты в связи с инфицированием на рабочем месте. Но получают их не все, а лишь те специалисты, которые докажут комиссии (представители депздрава, Фонда соцстрахования, работодатели и эпидемиологи), что они заразились в ходе исполнения должностных обязанностей (а не в автобусе, в гостях или супермаркете). Но в случае, если медик это доказывает, ему обязаны выплатить 68 811 рублей.