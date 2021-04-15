Выплаты переболевшим коронавирусом: кому положены, сколько и как получить

Posted 15 апреля 2021, 17:30
Published 15 апреля 2021, 17:30
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Коронавирусные реалии большинству дались нелегко, особенно в финансовом плане. Закрытие предприятий, сокращение штатов, внеплановая «удалёнка» и прочие внезапные установки сказались на доходах и денежных запасах россиян.
Поэтому в РФ появились новые государственные выплаты и льготы для различных категорий граждан.
Господдержку в период COVID-19, разовую или ежемесячную, получили люди самых разных статусов и профессий: это и семьи с детьми до 3 лет, от 3 до 16 лет и от 3 до 7 лет, и люди, которые потеряли работу, и ранее безработные, а также медработники, пенсионеры, работающее население и даже доноры крови.
О четырёх последних расскажем подробнее в этом материале.
Когда мир узнал о новой коронавирусной инфекции, особенно сложно пришлось медработникам, которые были вынуждены ежедневно находиться в опасных условиях – «лоб в лоб» с COVID-19.
Так как их профессия, несмотря на средства индивидуальной защиты, напрямую связана с контактом с заражёнными, за время существования SARS-CoV-2 в РФ (как и в других странах) умерли или переболели много медиков. Белгородская область в этом случае – не исключение: ковид находили у врача-кардиолога из старооскольской больницы, заболел и скончался врач-травматолог из областной клинической больницы и онколог 56 лет, которого заразила пациентка.
В связи с этим одной из первых господдержек, о которой объявило правительство РФ, стала дополнительная выплата медработникам. Причём допсредства в связи с коронавирусом положены и тем, кто работает с ковидными пациентами, и тем, кто заразился при исполнении своих должностных обязанностей, и семьям медиков, которые скончались от COVID-19.
С приходом коронавирусной инфекции пенсионеров сразу же признали группой риска, как и людей с хроническими заболеваниями, пациентов с иммунодефицитом, онкологией и др. При заражении ковидом такие пациенты чаще переносят болезнь в тяжёлой форме или вовсе умирают.
Поэтому их быстро освободили от работы, а некоторых перевели на удалённый график. Позже для людей из категории 65+ установили особые условия. Им было запрещено выходить из дома, если это не прогулка до ближайшей аптеки, магазина или выгул собаки. И то, для таких случаев создали специальные волонтёрские отряды, которые доставляли им продукты и лекарства. В Белгородской области, к примеру, для пенсионеров до сих пор действует самоизоляция.
Поэтому, чтобы минимизировать риски заражения людей в возрасте, для них установили выплату в размере их зарплаты. При этом никаких дополнительных бумаг человеку оформлять не приходится. Вся ответственность возложена на работодателя.
Как быть в случае заражения другим категориям граждан? Как не потерять деньги, если не относишься к 65+? Ведь период больничного по коронавирусу может продолжаться не неделю, как при ОРВИ, а две, три или даже месяц. Об этом правительство тоже подумало.
Если человек инфицировался коронавирусом, его осмотрел врач, пациента оставили в больнице или на домашнем лечении, выдали ему больничный лист, но по каким-то причинам итоговая сумма за месяц оказалась ниже МРОТ, такому работнику должны её поднять и заплатить минимально установленную зарплату.
Точных цифр никто назвать не может, так как многое зависит от региональных особенностей.
Что за донорство крови при коронавирусе и что за выплаты для таких доноров, белгородцы могут и не знать. Это касается только жителей Москвы и Московской области.
Там пациенты, которые переболели SARS-CoV-2, прошло определённое время, сформировались антитела и у человека нет противопоказаний, могут сдать кровь. В дальнейшем их плазма пойдёт на лечение и восстановление COVID-положительных людей, которым борьба с вирусом даётся намного сложнее. Для таких доноров учредили денежное поощрение.
Если говорить о суммах, которые могут получить заразившиеся коронавирусом, то логичнее будет их разбить на медиков и доноров.
С последними всё проще. Суммы допвыплат донорам напрямую зависят от объёма сданного материала. Каждые 150 мл плазмы стоят 1250 рублей. За 600 мл готовы заплатить 5000 рублей. Это максимально возможный объём для сдачи. Впервые человек должен сдать не больше этого литража, но и не менее 300 мл.
В Белгородской области сообщали о том, что медицинским работникам положены страховые выплаты в связи с инфицированием на рабочем месте. Но получают их не все, а лишь те специалисты, которые докажут комиссии (представители депздрава, Фонда соцстрахования, работодатели и эпидемиологи), что они заразились в ходе исполнения должностных обязанностей (а не в автобусе, в гостях или супермаркете). Но в случае, если медик это доказывает, ему обязаны выплатить 68 811 рублей.
Но сумма эта не окончательная. Она может варьироваться и зависит от степени тяжести наступивших последствий COVID-19:
Также выплаты предусмотрены в случае смерти медика после заражения SARS-CoV-2 на работе. Если это произойдёт, его родственники получат компенсацию в размере 2 752 452 рублей.
Как получить выплаты переболевшим коронавирусом
Но если доноры получают свои деньги сразу, то врачам для этого надо подождать. У медицинских работников есть упрощённый способ получения допсредств и более сложный. Зависит он от того, привела болезнь к инвалидности или нет.
Если COVID-19 прошёл без тяжёлых последствий, то медработник получит выплаты по ускоренной программе. Для этого медучреждение, которое выявило коронавирус у медика, должно направить результаты анализов в Фонд социального страхования (ФСС). После этого собирается спецкомиссия, как мы уже упоминали выше, которая проверит, где именно инфицировался человек.
Как только комиссия выяснит, что врач, медсестра или водитель скорой помощи заболели при работе с COVID-положительным пациентом, данные об этом направят в ФСС. На расследование даются сутки. И только после этого Фонд может начислить медику денежную компенсацию.
В случае инвалидности или смерти сотрудника медучреждения процесс расследования займёт гораздо больше времени и сама процедура оформления документов также сложнее.