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Posted 15 апреля 2021, 13:36

Published 15 апреля 2021, 13:36

Modified 1 декабря, 07:55

Updated 1 декабря, 07:55

В Белгород на форум «Умный город» приехали 400 участников со всей России

15 апреля 2021, 13:36
Сюжет
Губернатор
На встрече делегаты обсуждают развитие и цифровую трансформацию городов, разработку сервисов и суперсервисов, а также внедрение искусственного интеллекта.

15 апреля в Белгороде стартовал Всероссийских форум «Умный город: Инструкция по применению». Принять участие в масштабном событии приехали 400 человек со всей страны, в том числе и замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

У каждого из нас есть гаджеты. Задача «умного города» — сделать гаджеты верными помощниками в создании комфортных условий в наших дворах, подъездах, домах. «Умный город» — это не столько про ликвидацию аварии, сколько про её предотвращение. Максим Егоров

На одной из сессий всероссийского форма делегаты обсуждали Центры управления регионом (ЦУР), которые призваны обеспечивать межведомственное взаимодействие для оперативного решения всех вопросов, возникающих у населения. Советник гендиректора АНО «Диалог-Регионы» Александр Похлебаев отметил, что в скором времени аналоги Центра управления регионом появятся в каждом муниципалитете.

Перспективы развития ЦУРов — это создание отдельной площадки для обратной связи с населением. В регионах мы проводим регулярное обучение, представляем эффективные кейсы лучших практик. Александр Похлебаев

В пятницу, 16 апреля, эксперты и спикеры обсудят инновации, стартапы, меры поддержки проектов, а также другие элементы «Умного города», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что глава Белгородской области назвал цифровизацию одним из ключевых направлений развития региона. Так, с начала учебного года 91 школу и 15 СПО оснастят современным цифровым оборудованием и создадут «Точки роста».

#Новости#Технологии#Губернатор#Министерство#Белгород#Умный город#Цифровизация
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