В Белгород на форум «Умный город» приехали 400 участников со всей России

У каждого из нас есть гаджеты. Задача «умного города» — сделать гаджеты верными помощниками в создании комфортных условий в наших дворах, подъездах, домах. «Умный город» — это не столько про ликвидацию аварии, сколько про её предотвращение. Максим Егоров