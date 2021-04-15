Пользователи Сети возмущены тем, как выглядит могила режиссёра Балабанова

Алексей Балабанов скончался в 2013 году, на его могиле установлен обычный деревянный крест. Несмотря на то, что известный режиссёр, по словам его родных и знакомых, был скромным и сам просил похоронить его как обычного человека, поклонники его творчества недоумевают, почему до сих пор не установили монумент.

Подобные комментарии всё ещё периодически появляются в Сети, обратили внимание журналисты «Новых известий». Так, ранее фотографией могилы Балабанова поделился один из питерских блогеров. Он вспомнил, что хоронили режиссёра с «большим ажиотажем и морем цветов», но надгробие с тех пор так и не поставили. Вместе с тем родные и близкие, знакомые Алексея Балабанова отмечали, что он был скромным человеком. Кроме этого, якобы он сам просил похоронить его без помпезности и установить на могиле только деревянный православный крест. Алексей Балабанов — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, член Европейской киноакадемии. Снял 19 фильмов, самые известные из которых «Брат» и «Брат 2», «Про уродов и людей», «Война», «Груз 200», «Морфий», «Жмурки». Последней его работой стала лента «Я тоже хочу» 2012 года. В этой картине Алексей Балабанов снялся в эпизодической роли: его герой по сюжету в итоге умирает. Режиссёр скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лёт от острой сердечной недостаточности. Похоронили его на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.