Пользователи Сети возмущены тем, как выглядит могила режиссёра Балабанова

Posted 15 апреля 2021, 14:17
Published 15 апреля 2021, 14:17
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
Подобные комментарии всё ещё периодически появляются в Сети, обратили внимание журналисты «Новых известий». Так, ранее фотографией могилы Балабанова поделился один из питерских блогеров. Он вспомнил, что хоронили режиссёра с «большим ажиотажем и морем цветов», но надгробие с тех пор так и не поставили.
Вместе с тем родные и близкие, знакомые Алексея Балабанова отмечали, что он был скромным человеком. Кроме этого, якобы он сам просил похоронить его без помпезности и установить на могиле только деревянный православный крест.
Алексей Балабанов — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, член Европейской киноакадемии. Снял 19 фильмов, самые известные из которых «Брат» и «Брат 2», «Про уродов и людей», «Война», «Груз 200», «Морфий», «Жмурки».
Последней его работой стала лента «Я тоже хочу» 2012 года. В этой картине Алексей Балабанов снялся в эпизодической роли: его герой по сюжету в итоге умирает.
Режиссёр скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лёт от острой сердечной недостаточности. Похоронили его на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.