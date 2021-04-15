К 2024 году средняя продолжительность жизни белгородцев может составлять 78 лет

Posted 15 апреля 2021, 13:32
Published 15 апреля 2021, 13:32
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ознакомился с планами развития здравоохранения на территории региона. Так, согласно национальному плану, утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным, средняя продолжительность жизни россиянина в 2024 году должна составлять 78 лет. В Белгородской области этот показатель значительно ниже — 72,4 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Наша задача, чтобы жители получали качественное и квалифицированное медицинское обслуживание. Езжу по территориям и вижу, сколько у нас нерешённых вопросов в этой сфере. Ситуацию нужно срочно менять, и главный акцент — обеспечение территорий специалистами. Над этой программой мы плотно должны поработать. Вячеслав Гладков
Для реализации намеченной цели в регионе внедрят комплексные проекты, в том числе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, власти поручили разработать единый цифровой контур, который позволит автоматизировать работу экспресс-лабораторий, а также обучить специалистов.
По данным департамента здравоохранения региона, в Белгородской области снизилась младенческая смертность и смертность от ВИЧ-инфекций, а также болезней мочевыделительной системы.
Вячеслав Гладков заявил, что главное, над чем сейчас нужно работать, это закрытие дефицита медицинских кадров в Белгородской области. Ранее ИА «Бел.Ру» уже сообщало об этой проблеме. Для решения этого вопроса руководитель региона принял решение приобрести для медперсонала области 160 квартир. Покупкой недвижимости займутся уже в этом году. К 2022 году охват жилыми помещениями власти увеличат: специалисты получат 240 квартир от государства.