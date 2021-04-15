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Posted 15 апреля 2021, 13:32

Published 15 апреля 2021, 13:32

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

К 2024 году средняя продолжительность жизни белгородцев может составлять 78 лет

15 апреля 2021, 13:32
Сюжет
Медицина
Достичь этого показателя власти планируют за счёт внедрения региональных комплексных проектов, которые касаются медицинского обслуживания. Сейчас средняя продолжительность жизни белгородцев составляет 72,4 года.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ознакомился с планами развития здравоохранения на территории региона. Так, согласно национальному плану, утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным, средняя продолжительность жизни россиянина в 2024 году должна составлять 78 лет. В Белгородской области этот показатель значительно ниже — 72,4 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наша задача, чтобы жители получали качественное и квалифицированное медицинское обслуживание. Езжу по территориям и вижу, сколько у нас нерешённых вопросов в этой сфере. Ситуацию нужно срочно менять, и главный акцент — обеспечение территорий специалистами. Над этой программой мы плотно должны поработать. Вячеслав Гладков

Для реализации намеченной цели в регионе внедрят комплексные проекты, в том числе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, власти поручили разработать единый цифровой контур, который позволит автоматизировать работу экспресс-лабораторий, а также обучить специалистов.

По данным департамента здравоохранения региона, в Белгородской области снизилась младенческая смертность и смертность от ВИЧ-инфекций, а также болезней мочевыделительной системы.

Вячеслав Гладков заявил, что главное, над чем сейчас нужно работать, это закрытие дефицита медицинских кадров в Белгородской области. Ранее ИА «Бел.Ру» уже сообщало об этой проблеме. Для решения этого вопроса руководитель региона принял решение приобрести для медперсонала области 160 квартир. Покупкой недвижимости займутся уже в этом году. К 2022 году охват жилыми помещениями власти увеличат: специалисты получат 240 квартир от государства.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Губернатор#Продолжительность жизни#Вячеслав Гладков
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