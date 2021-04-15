К 2024 году средняя продолжительность жизни белгородцев может составлять 78 лет

Вячеслав Гладков заявил, что главное, над чем сейчас нужно работать, это закрытие дефицита медицинских кадров в Белгородской области. Ранее ИА «Бел.Ру» уже сообщало об этой проблеме. Для решения этого вопроса руководитель региона принял решение приобрести для медперсонала области 160 квартир. Покупкой недвижимости займутся уже в этом году. К 2022 году охват жилыми помещениями власти увеличат: специалисты получат 240 квартир от государства.