Можно ли заразиться коронавирусом второй раз: мнение врачей, признаки, профилактика

Posted 14 апреля 2021, 13:57
Published 14 апреля 2021, 13:57
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
О первых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией стало известно ещё в декабре 2019 года. Их зафиксировали в китайском городе Ухань. В Россию же COVID-19 пришёл в конце января 2020 года. Именно тогда сообщили о первых инфицированных в стране, а уже в марте этого же года ситуацию с коронавирусом в мире ВОЗ объявила пандемией.
Мир живёт с этим заболеванием второй год, а врачи уже сообщают о повторных случаях заражения новой инфекцией. И хотя на территории Белгородской области таких пациентов пока нет, расскажем, кто подвержен реинфекции (повторному заражению), какие могут быть симптомы, что делать, чтобы не заразиться ещё раз и что обо всём этом думают врачи.
Антитела (иммуноглобулины) вырабатываются в организме человека после того, как он переболеет тем или иным заболеванием. Будет их много, мало, появятся ли они вообще – это вопросы, ответы на которые зависят от индивидуальных особенностей организма отдельного пациента. Но выработавшись, эти белки помогают человеку бороться с бактериями, вирусами, токсинами и прочими инородными телами.
Ранее на «Бел.Ру» писали о том, какие бывают антитела, какие есть тесты для проверки их наличия в организме и как расшифровывать результаты тестирования. Там же мы писали о том, что иммуноглобулины могут и вовсе не появиться после болезни. Такое бывает, если пациент переболел в лёгкой форме и организм не успел их выработать. От того, какова концентрация антител, зависит способность организма противостоять болезням, но даже они — не гарант 100% защиты от повторного инфицирования.
Даже врачи, не сталкивающиеся на практике с пациентами, которые перенесли коронавирус дважды, говорят, что заболеть COVID-19 второй раз в теории можно. Кроме того, медики из разных уголков мира уже рассказали о таких случаях.
Одни эксперты говорят, что заразиться второй раз могут те, кто переболел бессимптомно или в лёгкой форме, так как иммунитет не успевает в этом случаем сформироваться и во второй раз не в силах дать отпор вирусу. Такого же мнения придерживается и белгородский терапевт.
По официальным источникам, здоровые, переболевшие и вакцинированные люди (проще говоря, все) находятся в зоне риска повторного заражения, но это не означает, что и повторного заболевания. Механизмы повторного заражения и протекания инфекции до сих пор изучаются. В целом риск повторно заболеть выше у лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию либо в бессимптомной, либо в тяжёлой форме. Александр Утюж, врач-терапевт Инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского
Но есть и те, кто считает, что повторно заражённые заболевают не COVID-19, а мутирующим видом этой же инфекции, так как к коронавирусу SARS-CoV-2 их организмы уже адаптировались.
Также некоторые медики придерживаются мнения, что реинфекция при ковиде — это не повторное заражение, а рецидив недолеченной в первый раз инфекции.
Почему кто-тот заражается коронавирусом во второй раз, а кто-то — нет, спорят до сих пор. Мнений, как и людей, множество. Но есть самые распространённые причины, о которых говорят большинство:
Повторные случаи инфицирования вирусом SARS-CoV-2 замечены в нескольких странах мира, например, в Китае, Америке, Нидерландах, Эквадоре, Японии, Испании и некоторых других.
Мужчина из Гонконга заразился COVID-19 во второй раз, но болезнь протекала легко и без симптомов, а вот жительнице Нидерландов не повезло. Женщина, подхватившая ковидную инфекцию повторно, скончалась. Но врачи утверждают, что главной причиной стала её онкология, с которой она боролась долгое время, убив тем самым иммунитет. Критическим могло стать заражение любым вирусом, не только SARS-CoV-2.
В США сообщали об обнаруженной реинфекции коронавирусом молодого мужчины (около 25 лет). Но в его случае, как и в ситуации с гонконгцем, организм оказался сильнее инфекции и пациент её практически не ощутил. Хотя по данным отдельным источников, есть случаи повторного заражения американцев, которые переносили болезнь в более тяжёлой форме, чем в первый раз.
В Китае же второй раз заболевали лишь в районах с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где, как считают эксперты, вирус успел приспособиться и быстро мутировал. Что происходит и по сей день.
Хоть и говорят, что по официальным данным на территории Российской Федерации ещё не было пациентов с реинфекцией коронавируса, но это не значит, что граждане РФ не заражались повторно.
Во-первых, многие могут и не знать вовсе, что инфицировались снова. Во-вторых, ранее уже говорили, что в поездке премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток новым видом COVID-19 заразились несколько журналистов, которые были с ним.
В департаменте здравоохранения Белгородской области отрицают, что в регионе были случаи повторного заражения, а вот в Курской области говорят, что такие пациенты у них были. Но их точное число не знают.
Единого мнения по этому вопросу также нет. Разные учёные, медики и эксперты называют разные данные. К примеру, в США говорят, что иммунитет сохраняется вплоть до восьми месяцев, а у кого-то — до десяти. Канадцы же не дают чётких сроков, но рассказывают, что антитела после болезни сохраняются в организме пациента ещё минимум три месяца, а ирландцы считают, что минимум четыре месяца.
В целом, какие бы сроки ни называли разные эксперты, они варьируются от двух до 11 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей человека и формы перенесённого ранее заболевания. Российские же специалисты говорят о сохранности антител в организме переболевшего на период от полутора до пяти месяцев.
Есть всего три группы пациентов, которые побороли COVID-19: сильная, слабая и средняя. По крайней мере так их разделили вирусологи. Разнятся эти группы тяжестью перенесённой болезни и уровнем выработанного иммунитета.
К сильной группе отнесли всех переболевших новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме. Таких людей меньшинство (около 8% от всей массы заражённых), но считается, что их иммунитет лучше остальных готов давать отпор SARS-CoV-2 в случае последующего заражения. Да и вообще, маловероятно, что человек с таким иммунитетом заболеет ковидом ещё раз.
В слабую группу определили пациентов, которым заражение COVID-19 далось также тяжело, но у них антитела к вирусу не выработались (примерно 11% от заболевших). Это может произойти из-за того, что их организм противостоял коронавирусу, но выработал антитела к интерферону, который как раз отвечает за клетки памяти. В этом случае человек справится с болезнью, но клетки организма «не запомнят» этого, антитела к новой инфекции не появятся и в случае повторного заражения (такова вероятность велика) не смогут помочь с уничтожением COVID-19.
В среднюю группу вошли все, чьи организмы всё-таки справились с выработкой антител, но их образовалось слишком мало. Исчезнуть они могут в течение месяца, а соответственно, люди подвержены реинфекции. Заболеет ли пациент ещё раз или нет, будет зависеть от состояния иммунитета в момент встречи с инфекцией. Но медики и учёные склонны полагать, что такой пациент не встретится с трудностями выздоровления во второй раз. Болезнь будет протекать в лёгкой форме либо бессимптомно.
И пусть во всём мире стараются скорее привить большую часть населения, мало кто убеждён, что прививка защитит на 100% от заражения коронавирусом. Член-корреспондент РАН Оксана Драпкина с уверенностью говорит, что после введения вакцины заболеть COVID-19 нельзя. Но с ней согласны далеко не все.
Эксперты утверждают, что она поможет организму выработать достаточное количество антител, но и они не вечны. Тем более, появятся иммуноглобулины не сразу после вакцинации, а спустя некоторое время. Руководитель белгородского департамента здравоохранения говорил о 21 дне. Именно столько должно пройти после введения второй дозы вакцины, чтобы выработался хороший титр антител.
Также никто не исключает возможность прорыва иммунитета. Это такое явление, когда иммунитет к инфекции есть, но вирус попадает в организм в слишком большом количестве и человек всё равно заражается.
Есть и другое мнение, что вакцинация защитит лишь от тяжёлых форм заболевания и поможет справиться с болезнью, не допустив летального исхода. Особенно это касается групп риска. Но также это значит, что в лёгкой форме пациенты могут болеть COVID-19 даже после прививок.
Чем-то симптомы повторного заражения похожи, но есть и отличия. Если с иммунитетом человека всё в порядке, то он может пожаловаться на заложенность носа, чувство першения в горле, общую слабость, боли в голове, мышцах и суставах. Могут наблюдаться тошнотные состояния и даже диарея.
Если же иммунитет пациента, заражённого во второй раз, ослаблен, то симптомы будут более ярко выраженными и переноситься могут сложнее:
Кроме вышеописанного, у некоторых больных может временно пропадать обоняние. На это жаловались многие COVID-инфицированные, а медики подтверждали, что такие люди могут не ощущать запахов вплоть до полугода. А у пожилых людей признаки будут ещё сильнее: усиленные боли в суставах, груди и голове, температура выше 39°, сильный кашель. Может добавиться посинение губ и носа, а также помутнение сознания.
Редакция ИА «Бел.Ру» пообщалась с белгородскими врачами, чтобы узнать их мнения по поводу реинфекции COVID-19. В основном они схожи.
Так, Андрей Башкирев работает главным внештатным специалистом-эпидемиологом депздрава Белгородской области, и он считает, что на территории региона таких случаев не было. Но также он отмечает, что все вопросы повторного заражения коронавирусом в настоящее время находятся на стадии клинических исследований и наблюдений.
Что касается наиболее подверженных инфицированию второй раз, то Башкирев говорит, что чётко выделенных групп нет, но условно их всё же можно выделить: «Как такового регламента и определения контингента относящихся к повторному заражению не существует. Существует контингент высокого риска, который подлежит вакцинации от ковида. Сюда относятся работники медицинских организаций, учреждений образования, лица с хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы, с сахарным диабетом и другие группы риска».
Заражения после прививки от COVID-19 специалист не исключает. Как мы уже упомянули выше, скорее всего реинфицированный человек переболеет в лёгкой форме.
Схожее мнение и у Александра Утюжа — врача-терапевта Инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского.
Вакцина — это не «противочумный костюм». Ни одна вакцина не даёт стопроцентной гарантии. Поэтому да, можно заразиться. Иммунитет вырабатывается длительно, да и такое понятие, как «прорыв иммунитета», никто не отменял. Большая доза возбудителя способна вызвать заболевание и у вакцинированного человека, но, в отличие от непривитого, течение болезни будет проходить в лёгкой форме. Шансы заболеть повторно очень малы. Поэтому вакцинация и рекомендуется всем, даже переболевшим.
Клинический ординатор-психиатр Юрий Петух, который работал участковым терапевтом в амбулаторном отделении диагностики и борьбы с коронавирусной инфекцией в окружной больнице Старого Оскола, считает, что заразиться коронавирусом повторно вполне возможно. Да и маски не особо защитят. «Это уже скорее закон, чем мера защиты», – утверждает Юрий. Гораздо эффективнее, по его мнению, тщательно мыть руки. Ведь именно ими люди чаще трогают лицо и переносят всякие микробы, инфекции и т. д., но маска в людном месте не помешает, особенно людям из группы риска.
Наиболее подвержены вторичному инфицированию, считает Петух, люди с ослабленным иммунитетом. Особенно медик выделил пациентов с онкологией (так как они принимают иммуносупрессию). Сюда же он отнёс стариков и людей с трансплантатами органов. «Но таким людям вообще лучше не болеть коронавирусом», — уточняет Юрий.
Наши же эксперты называют несколько способов защиты от повторного заражения. К примеру, Александр Утюж советует соблюдать противоэпидемические мероприятия, следить за своим здоровьем и вакцинироваться.
Использование масок, перчаток, антисептиков, соблюдение дистанции и личной гигиены — с одной стороны. Приём комплексных витаминов, иммуномодуляторов в межсезонье, занятия спортом, закаливание, правильное и сбалансированное питание, соблюдение гигиены сна, или, говоря простым языком, мероприятия по повышению иммунитета и снижению риска обострения «хроники» — с другой стороны.
Прививку от COVID-19 терапевт относит к обязательным мероприятиям, потому что «недостаток антител (гуморального иммунитета) является одним из факторов, способствующим возможности развития заболевания. Чтобы поддерживать достаточное количество антител и рекомендуют вакцинацию».
С ним согласен и внештатный специалист-эпидемиолог депздрава Белгородской области. Но кроме вакцинации Андрей Башкирев рекомендует для профилактики придерживаться социального дистанцирования, носить средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки мылом и кожным антисептиком.
Отдельные специалисты утверждают, что не лишним будет отказаться от курения и алкоголя (если такие привычки имеются), успевать отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и следить за хроническими заболеваниями.
Несколько белорусов поделились с интернет-изданием TUT.BY своими историями реинфекции. Оказалось, не всем выздоровление во второй раз даётся легче. Например, Галина родилась и жила в Беларуси, но три года проживает во Франции. Там она заразилась впервые. Это было ещё 23 февраля 2020 года. Болела со всеми симптомами: нет обоняния, озноб, ломота. Но повторное заболевание в ноябре далось ей и мужу намного сложнее: температура, сильный кашель, похудели на 10-12 кг.
А вот Марии 27 лет было не так тяжело, даже наоборот. Впервые она заболела 1 мая прошлого года. Был удушливый кашель, сильная слабость, температура, сонливость. По словам девушки, ей было сложно даже дойти до туалета. Полегчало ей спустя месяц и только к 8 июня она вышла на работу. Чего не скажешь о втором заражении коронавирусом в октябре. Температура и кашель тоже присутствовали, но были практически незаметными. Плюс, пациентка была полна сил. Одно «но» — выздороветь Мария не могла гораздо дольше (около двух месяцев), хоть и принимала исправно все лекарства. Зато уровень антител после повторного заражения просто зашкаливал.