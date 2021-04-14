Можно ли заразиться коронавирусом второй раз: мнение врачей, признаки, профилактика

А вот Марии 27 лет было не так тяжело, даже наоборот. Впервые она заболела 1 мая прошлого года. Был удушливый кашель, сильная слабость, температура, сонливость. По словам девушки, ей было сложно даже дойти до туалета. Полегчало ей спустя месяц и только к 8 июня она вышла на работу. Чего не скажешь о втором заражении коронавирусом в октябре. Температура и кашель тоже присутствовали, но были практически незаметными. Плюс, пациентка была полна сил. Одно «но» — выздороветь Мария не могла гораздо дольше (около двух месяцев), хоть и принимала исправно все лекарства. Зато уровень антител после повторного заражения просто зашкаливал.