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Posted 14 апреля 2021, 06:21

Published 14 апреля 2021, 06:21

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Космонавт Сергей Ревин поддержал белгородский проект по запуску сирени в космос

14 апреля 2021, 06:21
Сюжет
Губернатор
Космонавт станет амбассадором проекта Белгородской области. По мнению Ревина, предложенная регионом идея по запуску колб с сиренью в космос абсолютно уникальна.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным. В ходе общения космонавт отметил, что белгородские учёные выбрали стойкие сорта сирени, которые должны выдержать невесомость, излучение и отсутствие солнца.

Сирень — символ Белгородской области, и было бы удивительно, если бы в космос отправили другое растение. Это совершенно уникальный эксперимент, который может считаться отработкой того, как доставлять растения на орбиту. Я готов всецело поддерживать проект. Сергей Ревин, лётчик-космонавт

Руководитель региона поблагодарил Сергея Ревина за поддержку и внимание к космическому проекту Белгородской области и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Для Белгородской области очень важен этот космический шаг. Наш регион богат на таланты, а молодёжь хочет быть успешной. Мы будем помогать и создавать условия для детей, чтобы каждый мог добиться успеха. Вячеслав Гладков

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что в ноябре первый белгородский спутник доставит колбы с микрорастениями в космос. Сейчас специалисты научно-образовательного центра мирового уровня проводят эксперименты для анализа материалов и подбора благоприятной для сирени среды.

Белгородский спутник доставит в космос веточку сирени
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#Новости#Сирень#Наука#Губернатор#Космос#Спутник#Вячеслав Гладков
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