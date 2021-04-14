Космонавт Сергей Ревин поддержал белгородский проект по запуску сирени в космос

Posted 14 апреля 2021, 06:21
Published 14 апреля 2021, 06:21
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным. В ходе общения космонавт отметил, что белгородские учёные выбрали стойкие сорта сирени, которые должны выдержать невесомость, излучение и отсутствие солнца.
Сирень — символ Белгородской области, и было бы удивительно, если бы в космос отправили другое растение. Это совершенно уникальный эксперимент, который может считаться отработкой того, как доставлять растения на орбиту. Я готов всецело поддерживать проект. Сергей Ревин, лётчик-космонавт
Руководитель региона поблагодарил Сергея Ревина за поддержку и внимание к космическому проекту Белгородской области и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
Для Белгородской области очень важен этот космический шаг. Наш регион богат на таланты, а молодёжь хочет быть успешной. Мы будем помогать и создавать условия для детей, чтобы каждый мог добиться успеха. Вячеслав Гладков
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что в ноябре первый белгородский спутник доставит колбы с микрорастениями в космос. Сейчас специалисты научно-образовательного центра мирового уровня проводят эксперименты для анализа материалов и подбора благоприятной для сирени среды.