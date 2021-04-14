Космонавт Сергей Ревин поддержал белгородский проект по запуску сирени в космос

Сирень — символ Белгородской области, и было бы удивительно, если бы в космос отправили другое растение. Это совершенно уникальный эксперимент, который может считаться отработкой того, как доставлять растения на орбиту. Я готов всецело поддерживать проект. Сергей Ревин, лётчик-космонавт