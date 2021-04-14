Гладков оценил модернизацию комплекса по производству свинины в Корочанском районе

Posted 14 апреля 2021, 12:27
Published 14 апреля 2021, 12:27
Modified 1 декабря, 08:21
Updated 1 декабря, 08:21
В среду, 14 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время рабочей поездки в Корочанский район посетил модернизированный комплекс по производству свинины АПХ «Мираторг». Так, на заводе заменили технологические трубопроводы, улучшили освещение и вентиляцию на рабочих местах, обновили покрытия полов и стен, а также усовершенствовали конвейерные системы по транспортировке продукции и заменили роботов на одном из участков.
Предприятие уже много лет находится на территории региона, и для нас важно, что здесь постоянно используется современный подход к производственному процессу. Это крупнейший производитель мяса в стране, и мы очень хотим, чтобы и дальше эта компания присутствовала на нашем региональном рынке и создавала новые рабочие места. Вячеслав Гладков
Как сообщил Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети, это позволит увеличить валовый выпуск на 10%. Сейчас на производстве в Белгородской области работает более трёх тысяч человек.
Все технические решения направлены на поддержание высокого стандарта качества мясной продукции для потребителей и благоприятных условий труда для наших сотрудников. Виктор Линник, президент компании «Мираторг»
Вячеслав Гладков посетил коттеджный посёлок компании для своих сотрудников, которые нуждаются в жилье, а также корпоративный детский сад. По данным пресс-службы регионального правительства, дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 100 воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Кроме того, детсад победил в конкурсе на лучший инновационный проект в номинации «Лучший проект объекта в сфере образования», внесён в Национальный реестр Ведущих образовательных учреждений России, а в 2018 году стал победителем регионального конкурса «Детский сад года» среди частных дошкольных учреждений.