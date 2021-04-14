Гладков оценил модернизацию комплекса по производству свинины в Корочанском районе

Вячеслав Гладков посетил коттеджный посёлок компании для своих сотрудников, которые нуждаются в жилье, а также корпоративный детский сад. По данным пресс-службы регионального правительства, дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 100 воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Кроме того, детсад победил в конкурсе на лучший инновационный проект в номинации «Лучший проект объекта в сфере образования», внесён в Национальный реестр Ведущих образовательных учреждений России, а в 2018 году стал победителем регионального конкурса «Детский сад года» среди частных дошкольных учреждений.