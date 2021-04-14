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Posted 14 апреля 2021, 12:27

Published 14 апреля 2021, 12:27

Modified 1 декабря, 08:21

Updated 1 декабря, 08:21

Гладков оценил модернизацию комплекса по производству свинины в Корочанском районе

14 апреля 2021, 12:27
Сюжет
Губернатор
Благодаря модернизации валовый выпуск увеличится на 10%. По словам руководителя региона, важно, чтобы компания также функционировала в области и продолжала создавать новые рабочие места.

В среду, 14 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время рабочей поездки в Корочанский район посетил модернизированный комплекс по производству свинины АПХ «Мираторг». Так, на заводе заменили технологические трубопроводы, улучшили освещение и вентиляцию на рабочих местах, обновили покрытия полов и стен, а также усовершенствовали конвейерные системы по транспортировке продукции и заменили роботов на одном из участков.

Предприятие уже много лет находится на территории региона, и для нас важно, что здесь постоянно используется современный подход к производственному процессу. Это крупнейший производитель мяса в стране, и мы очень хотим, чтобы и дальше эта компания присутствовала на нашем региональном рынке и создавала новые рабочие места. Вячеслав Гладков

Как сообщил Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети, это позволит увеличить валовый выпуск на 10%. Сейчас на производстве в Белгородской области работает более трёх тысяч человек.

Все технические решения направлены на поддержание высокого стандарта качества мясной продукции для потребителей и благоприятных условий труда для наших сотрудников. Виктор Линник, президент компании «Мираторг»

Вячеслав Гладков посетил коттеджный посёлок компании для своих сотрудников, которые нуждаются в жилье, а также корпоративный детский сад. По данным пресс-службы регионального правительства, дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 100 воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Кроме того, детсад победил в конкурсе на лучший инновационный проект в номинации «Лучший проект объекта в сфере образования», внесён в Национальный реестр Ведущих образовательных учреждений России, а в 2018 году стал победителем регионального конкурса «Детский сад года» среди частных дошкольных учреждений.

#Новости#Экономика#Корочанский район#Губернатор#Промышленность#Вячеслав Гладков
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