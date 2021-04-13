Вячеслав Гладков: Сейчас у нас на грани срыва проведение майских мероприятий

Posted 13 апреля 2021, 10:18
Published 13 апреля 2021, 10:18
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
Во вторник, 13 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз посетил ковид-госпиталь, размещённый на базе городской больницы № 2. Как сообщил на своей официальной странице в соцсети руководитель региона, лечение в госпитале от коронавируса проходят 290 пациентов, все реанимационные койки заняты. Большая часть заболевших — старшее поколение.
Именно здесь понимаешь, что COVID-19 никуда не ушёл, ничего не закончилось и расслабляться сейчас мы просто не имеем права! Ситуация продолжает оставаться сложной. Мы ведём непростую и неравную борьбу с ковидом. В феврале, когда у нас было небольшое улучшение, мы сократили часть ковидных коек, но сейчас мы видим, что ситуация не меняется к лучшему. Да, не ухудшается, но и улучшений нет. Как нет до сих пор и лекарства от коронавируса. Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что главный инструмент борьбы с коронавирусом — вакцинация населения. Напомним, для создания коллективного иммунитета в Белгородской области планируют привить не менее 750 тысяч человек. Как сообщал региональный оперштаб, на сегодняшний день завершили вакцинацию свыше 103 тысяч человек, получили один компонент «Спутника V» — более 156 тысяч белгородцев.
Сейчас у нас на грани срыва проведение майских мероприятий. Поэтому будем опираться на ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем людей. Вячеслав Гладков
Во время встречи главврач городской больницы № 2 Роман Проценко доложил Вячеславу Гладкову, что медучреждение полностью оснащено всем необходимым медоборудованием, а поставки медикаментов стабильны. Благодаря этому в госпитале пациентам оказывают полный спектр врачебной помощи.
Сейчас на территории Белгородской области работают семь ковид-госпиталей. В начале апреля начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщил о том, что с 29 марта детская областная больница не принимает пациентов с COVID-19.