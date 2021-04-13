Вячеслав Гладков: Сейчас у нас на грани срыва проведение майских мероприятий

Именно здесь понимаешь, что COVID-19 никуда не ушёл, ничего не закончилось и расслабляться сейчас мы просто не имеем права! Ситуация продолжает оставаться сложной. Мы ведём непростую и неравную борьбу с ковидом. В феврале, когда у нас было небольшое улучшение, мы сократили часть ковидных коек, но сейчас мы видим, что ситуация не меняется к лучшему. Да, не ухудшается, но и улучшений нет. Как нет до сих пор и лекарства от коронавируса. Вячеслав Гладков