Студенты не смогут оформить льготный проезд в Белгороде без карты «Мир»

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Если же такая карта есть, обучающиеся могут рассчитывать на 18 поездок за половину стоимости. Однако льгота распространяется не на всех студентов.

В Белгороде действует льготный проезд для студентов, напомнили в пресс-службе мэрии. Они могут получить 18 поездок стоимостью 10 рублей. Льгота распространяется на студентов и аспирантов очной формы обучения, а также на студентов очно-заочной формы с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Воспользоваться льготой можно с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Чтобы её получить, нужно оставить заявление на «Госуслугах». Потребуется указать ФИО, название учебного заведения, номер карты «Мир» и студенческого билета, а также документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учёта, или сведения о страховом номере индивидуального ЛС. Рассмотреть заявку должны за четыре дня. Ранее уточнялось, что претендовать на льготные поездки могут студенты, обучающиеся на бюджетной и платной основе, в вузах и СПО, а заявку на их оформление нужно подавать на региональном портале госуслуг. Проездные оформят только на карту «Мир». Льготный проезд для студентов белгородским перевозчикам компенсируют из бюджета.