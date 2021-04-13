bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2021, 14:22

Published 13 апреля 2021, 14:22

Modified 1 декабря, 08:00

Updated 1 декабря, 08:00

Студенты не смогут оформить льготный проезд в Белгороде без карты «Мир»

13 апреля 2021, 14:22
Сюжет
Новости Белгорода
Если же такая карта есть, обучающиеся могут рассчитывать на 18 поездок за половину стоимости. Однако льгота распространяется не на всех студентов.

В Белгороде действует льготный проезд для студентов, напомнили в пресс-службе мэрии. Они могут получить 18 поездок стоимостью 10 рублей.

Льгота распространяется на студентов и аспирантов очной формы обучения, а также на студентов очно-заочной формы с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Воспользоваться льготой можно с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Чтобы её получить, нужно оставить заявление на «Госуслугах». Потребуется указать ФИО, название учебного заведения, номер карты «Мир» и студенческого билета, а также документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учёта, или сведения о страховом номере индивидуального ЛС. Рассмотреть заявку должны за четыре дня.

Ранее уточнялось, что претендовать на льготные поездки могут студенты, обучающиеся на бюджетной и платной основе, в вузах и СПО, а заявку на их оформление нужно подавать на региональном портале госуслуг. Проездные оформят только на карту «Мир».

Льготный проезд для студентов белгородским перевозчикам компенсируют из бюджета.

#Новости#Город#Студенты#Новости Белгорода#Льготный проезд#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика