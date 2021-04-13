Как распознать цирроз и не заразиться гепатитом: советы врача из Белгорода

Если вы не употребляете алкоголь — это не значит, что ваша печень в безопасности. Оказывается, «заработать» цирроз, гепатит и другие серьёзные заболевания печени можно невероятно просто. Самое страшное, что все эти диагнозы — тихие убийцы и бомбы замедленного действия, которые могут не давать о себе знать продолжительное время, а взорваться и даже убить — в кратчайший срок. Тот же цирроз никак не проявляется очень долго — его течение скрытое. До момента возникновения первых симптомов может пройти не один год.