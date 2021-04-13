Как распознать цирроз и не заразиться гепатитом: советы врача из Белгорода

Posted 13 апреля 2021, 04:30
Published 13 апреля 2021, 04:30
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
Если вы не употребляете алкоголь — это не значит, что ваша печень в безопасности. Оказывается, «заработать» цирроз, гепатит и другие серьёзные заболевания печени можно невероятно просто. Самое страшное, что все эти диагнозы — тихие убийцы и бомбы замедленного действия, которые могут не давать о себе знать продолжительное время, а взорваться и даже убить — в кратчайший срок. Тот же цирроз никак не проявляется очень долго — его течение скрытое. До момента возникновения первых симптомов может пройти не один год.
По официальным данным на декабрь 2020 года, в Белгородской области болезнями печени страдают 5187 человек взрослого населения. По данным Росстата, в регионе проживает 1 541 259 человек. Означает ли это, что с заболеваемостью различными гепатитами, циррозами и прочими болезнями печени в области всё не так уж и плохо?
Эксперты единодушны — официальная статистика далека от действительности. Причём очень.
Доказательством того, что статистика заболеваемости в корне отличается от реальной картины, может служить довольно интересное исследование, проведённое Сеченовской академией несколько лет назад, которое включало в себя пять тысяч москвичей. Суть его была в следующем. Любой человек, который увидел рекламный щит, мог позвонить на горячую линию и пройти бесплатное обследование печени. У каждого третьего человека были выявлены те или иные проблемы с печенью.Елена Мищенко, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы Святителя Иоасафа
Среди людей с проблемами печени подавляющее большинство имели лишний вес и повышенный уровень холестерина. Почти 75% обратившихся употребляли токсическую дозу алкоголя, у остальных были выявленные вирусные С или В поражения. Но самое главное — у большинства людей жалоб на плохое самочувствие не было.
Иными словами, если бы не та самая случайная возможность обследоваться, то все эти 5000 человек так бы и не узнали реальное положение дел.
Печально, но факт. Официальная статистика учитывает только тех людей, которые обратились за медицинской помощью, как правило, уже с жалобами и редко когда на начальной стадии заболевания.
Исходя из данных не только вышеприведённого исследования, но и других многочисленных мировых исследований, в нашей области должно быть около 400 тыс. страдающих той или иной патологией печени. Зачастую люди даже не догадываются об этом, так как патология печени долгое время протекает бессимптомно. Этот факт ещё раз подтверждает, насколько важно проходить ежегодную диспансеризацию и более серьёзно относиться к контролю состояния своего здоровья.Елена Мищенко, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы Святителя Иоасафа
Единственным сигналом бывает только один лабораторный показатель — повышение активности в крови специальных ферментов: аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ).
Слабость, горечь во рту, может появляться пигментация или желтушность кожных покровов. Вообще, поражение печени — это преимущественно гепатиты и циррозы. Гепатит означает воспаление печени, и причин для этого воспаления множество. Об этом позже.
Действительно, в обществе принято считать, что цирроз, как и другие заболевания печени, возникает в основном из-за употребления алкоголя. На самом же деле спиртные напитки — на втором месте среди причин возникновения недуга.
Самой частой причиной является жировое поражение. А рассуждения о том, что, если я не пью алкоголь, то значит печень должна быть здоровой — ошибочны.Елена Мищенко
Жировое поражение печени на сегодня — бич современного человека. Постоянный стресс, дедлайны, гонка за успехом, информационный перегруз. После всего этого грех не порадовать себя какой-то вкусной булочкой — так сказать, подсластить пилюлю. При этом из-за постоянной нехватки времени физическая активность, естественно, снижена.
В результате постепенно в нашем организме накапливается избыточное содержание жира и прибавка в весе. Печень в клетках, соответственно, тоже накапливает жир. И когда его становится слишком много, развивается состояние, которое называется стеатоз, или жирная печень, а затем возможно развитие стеатогепатита, даже с исходом в цирроз.Елена Мищенко
Выход всем понятен — правильное питание и физическая активность. Доктор советует не менее 7000 шагов в день. Необходимо продумать свой рацион заранее, он должен быть максимально сбалансирован.
Алкоголь — это тема непростая. Казалось бы, всё ясно, исключение алкоголя избавляет от алкогольного поражения печени. Но сказать гораздо проще, чем сделать. Опыт показывает, что абсолютный запрет на алкоголь в обществе никогда добром не заканчивался.
Реально мы понимаем, что алкоголь расслабляет, успокаивает, веселит, в конце концов. Это спутник всех увеселительных мероприятий. Но мы понимаем, что это ещё и драки, травмы, аварии, зависимость, цирроз и, в конце концов, смерть.Елена Мищенко
Многие верят мифу, что если алкоголь качественный и дорогой, то, соответственно, вреда от него быть не может. Эксперт развеивает надежды многих: качественным алкоголем абсолютно реально вызвать токсическое поражение печени.
Всё дело не только в качестве, но и в количестве. Большое количество качественного алкоголя может нанести не меньший вред, чем небольшое количество некачественного алкоголя.Елена Мищенко
Помимо жирового и алкогольного поражения, встречается и вирусный. Чаще это вирус гепатита С, В. Реже вирус гепатита А, Е, D, G. Иногда встречается цитомегаловирус, вирус Эпштнейна-Барр.
Достаточно часто медики встречают поражение печени вследствие воздействия тех или иных анальгетиков. Могут быть даже гепатиты вследствие приёма парацетамола в высоких дозах: 7,10 таблеток и выше. А также противотуберкулёзных и противоопухолевых препаратов. Достаточно часто сейчас стали встречаться гепатиты вследствие поражения иммунной системы.
Гепатиты А и Е передаются через предметы обихода, грязные руки, и, соответственно, их профилактика — это соблюдение мер личной гигиены.
Вирусные гепатиты С, В и D передаются с кровью больного. Это возможно при переливании крови, стоматологических и хирургических вмешательствах, использовании нестерильных игл. Пирсинги, татуировки, косметологические процедуры, применение нестерильных инструментов при маникюре, педикюре — из этой же серии. Эти гепатиты могут возникнуть при половом контакте с инфицированными больными, а также вирус может передаваться от матери к плоду.
Профилактика этих гепатитов — индивидуальное пользование зубной щеткой, бритвенными станками, маникюрными принадлежностями, полотенцами, использование презервативов при половом контакте.
Если вы пришли в медицинское учреждение или стоматологический кабинет, обратите внимание на то, чтобы доктор был в перчатках, используются ли одноразовые инструменты. Всегда осмотрительно выбирайте место, куда вы идёте к косметологу, а также тщательно выбирайте мастера маникюра и педикюра.Елена Мищенко
Следите, чтобы мастер был всегда в перчатках и использовал одноразовые стерильные инструменты. Но самое надёжное средство — это при проведении маникюра и педикюра иметь индивидуальный личный маникюрный набор. Так вы максимально надёжно себя защитите.
Частью профилактики гепатита В на сегодня является вакцинация, которая надёжно защитит от возможного инфицирования. Поэтому, если в семье есть человек с вирусном гепатитом В, обязательно всем членам семьи надо привиться.Елена Мищенко, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы Святителя Иоасафа