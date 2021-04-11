Новую спортплощадку в Белгороде сделают мультифункциональной и оборудуют камерами

Сюжет Губернатор

Речь идёт об объекте в микрорайоне Заря. Чтобы белгородцы могли заниматься спортом зимой, здесь оборудуют крытую площадку, а для безопасности спортсменов могут установить камеры видеонаблюдения. Соответствующие поручения Вячеслав Гладков дал во время встречи с жителями микрорайона.

10 апреля врио губернатора представили концепцию строительства новой спортплощадки в микрорайоне Заря в Белгороде. Её территория составляет 3 тыс. кв. м, из которых беговая дорожка занимает 226 метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На новом объекте на улице Макаренко могут установить камеры видеонаблюдения для безопасности в ночное время, а также оборудовать крытую площадку для занятий спортом зимой. Соответствующие поручения дал Вячеслав Гладков. Спортплощадку планируют сделать мультифункциональной – здесь белгородцы смогут играть в футбол и баскетбол, бадминтон. Будет две зоны для воркаута, одна из них – для маломобильных групп населения. Как сообщил глава региона в своём профиле в Instagram, площадку оборудуют преимущественно для взрослых спортсменов, а для детей отремонтируют игровые зоны во дворах. Ранее сообщалось, что в Белгороде в 2021 году построят 69 игровых и 33 спортивные площадки. Ещё часть отремонтируют, потратят на это более 300 млн рублей. Спортивными объектами в 2021 году займутся и в других населённых пунктах Белгородской области: полный список привёл Вячеслав Гладков.