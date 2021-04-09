В Белгородской области появится «Карта доступности» для людей с инвалидностью

Posted 9 апреля 2021, 11:00
Published 9 апреля 2021, 11:00
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
В пятницу, 9 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с представителями организаций, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Руководитель региона поручил департаменту цифрового развития создать «Карту доступности». На едином информационном ресурсе будут прописаны все объекты инфраструктуры, которые доступны людям с ограниченными возможностями здоровья. Как заявил на своей официальной странице в соцсети глава региона, карта определит направления работы и станет стимулом для развития доступной среды.
Общественные организации и власть должны двигаться в одном направлении. При создании новых объектов необходимо опираться на мнение жителей, которые имеют ограничения по здоровью. Власть и общественные организации должны работать и идти в одном направлении. Вячеслав Гладков
Также одной из ключевых тем встречи стало создание комфортной городской среды для людей с ОВЗ. По словам врио губернатора Белгородской области, за четыре месяца он крайне редко встречал на улицах региона людей на инвалидных колясках, что говорит об отсутствии необходимого благоустройства.
Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями не были вынуждены сидеть в четырёх стенах, им должно быть удобно выходить из квартиры, пользоваться лифтами, спускаться по лестнице и перемещаться по улице. Необходимо разработать долгосрочный план, где будут чётко прописаны приоритетные меры. Вячеслав Гладков
Кроме того, в Белгородской области разработают туристический проект, где учтут все специальные маршруты для людей с инвалидностью.
По данным пресс-службы правительства региона, на территории Белгородской области проживает около 200 тысяч человек с инвалидностью, из которых более 5 тысяч — дети.
Ранее Вячеслав Гладков уже заявлял о том, что в регионе отсутствует доступная городская среда. Ответственным за реализацию комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья глава региона назначил начальника департамента ЖКХ Константина Полежаева.