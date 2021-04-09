В Белгородской области появится «Карта доступности» для людей с инвалидностью

Также одной из ключевых тем встречи стало создание комфортной городской среды для людей с ОВЗ. По словам врио губернатора Белгородской области, за четыре месяца он крайне редко встречал на улицах региона людей на инвалидных колясках, что говорит об отсутствии необходимого благоустройства.