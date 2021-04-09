Директором ГТРК «Белгород» назначили Надежду Власову

Posted 9 апреля 2021, 08:49
Published 9 апреля 2021, 08:49
Modified 1 декабря, 07:47
Updated 1 декабря, 07:47
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Instagram, что в пятницу, 9 апреля, ему представили нового директора ГТРК «Белгород» Надежду Власову.
Согласно данным на сайте регионального филиала телерадиокомпании, Надежда Власова начала работать в ГТРК «Белгород» после второго курса университета — в 2007 году. Девушка занимала должность корреспондента и ведущей информационной программы «Вести-Белгород».
В 2010 году Надежду Власову назначили на пост заместителя начальника службы информационных программ ТВ.
Надежда Власова неоднократно была признана лучшей ведущей информационных программ, сообщается на сайте ТРК. Новоиспечённый директор входит в Союз журналистов России с 2011 года.
Напомним, что бывший директор ГТРК «Белгород» Юрий Помельников занимал должность директора с 2002 года. Информация о том, что Помельников покидает пост, появилась в Сети в начале апреля.
Ранее перемены произошли и в других телерадиокомпаниях региона — Елена Бондаренко, которая возглавляла «Мир Белогорья» с 2012 года, ушла в отставку. Её место занял бывший и. о. руководителя ТРК Севастополя Алексей Жуков.