Директором ГТРК «Белгород» назначили Надежду Власову

Ранее перемены произошли и в других телерадиокомпаниях региона — Елена Бондаренко, которая возглавляла «Мир Белогорья» с 2012 года, ушла в отставку. Её место занял бывший и. о. руководителя ТРК Севастополя Алексей Жуков.