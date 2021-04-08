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Posted 8 апреля 2021, 15:05

Published 8 апреля 2021, 15:05

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Белгородская область получит 2,5 млн рублей на внедрение телемедицины

8 апреля 2021, 15:05
Сюжет
Губернатор
По мнению руководителя региона, белгородцы нуждаются в улучшении качества оказания медицинских услуг. Сертификат на внедрение услуги Белгородская область получила от российского банка.

В четверг, 8 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил с заместителем председателя правления ПАО Сбербанк Ольгой Голодец дорожную карту цифровой трансформации региона и IT-кластер.

Так, Белгородская область получила сертификат на 2,5 млн рублей на внедрение услуги телемедицины СберЗдоровье. Вячеслав Гладков подчеркнул, что у белгородцев велик запрос на улучшение качества оказания медицинских услуг.

Нам в первую очередь важны проекты, которые решают вопросы здравоохранения. Дорожная карта уже составлена. Я надеюсь, что в ближайшее время наши жители почувствуют, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Вячеслав Гладков

Кроме того, в Белгородской области открылся первый хаб российской интернет-аптеки от экосистемы банка. По данным пресс-службы регионального правительства, ассортимент аптеки включил в себя 12 тысяч лекарственных препаратов, а также товаров здоровья и красоты. Вскоре ассортимент расширят до 18 тысяч позиций. По словам главы региона, открытие фармсервиса позволит обеспечить дополнительную безопасность старшему поколению.

Мы должны увеличить количество и качество предоставляемых электронных услуг. И это нужно делать во всех отраслях — начиная с лекарственных препаратов и заканчивая жилищно-коммунальными услугами, образованием, сельским хозяйством. Вячеслав Гладков

Почётным гостям региона представили современный центр образования № 15 «Луч», который является одним из лидеров по внедрению цифровых технологий — большая часть образовательного процесса проходит при помощи интерактивных гаджетов, ноутбуков и смартфонов. Отметим, что председатель правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец вручила белгородскому центру образования сертификат на оснащение IT-оборудованием, а глава региона презентовал «Лучу» передвижной мобильный класс.

Также свои проекты представила IT-компания «Фабрика информационных технологий». Центральный офис российской организации находится в Белгороде и уже несколько лет успешно выполняет проекты федерального уровня, а именно — интеллектуальные транспортные системы, умные парковки, информационные и образовательные порталы. Члены делегации высоко оценили IT-вектор региона и обсудили с «айтишниками» дальнейшее сотрудничество.

#Новости#Общество#Белгородская область#Здравоохранение#Губернатор#Образование#Вячеслав Гладков
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