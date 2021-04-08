Белгородская область получит 2,5 млн рублей на внедрение телемедицины

Кроме того, в Белгородской области открылся первый хаб российской интернет-аптеки от экосистемы банка. По данным пресс-службы регионального правительства, ассортимент аптеки включил в себя 12 тысяч лекарственных препаратов, а также товаров здоровья и красоты. Вскоре ассортимент расширят до 18 тысяч позиций. По словам главы региона, открытие фармсервиса позволит обеспечить дополнительную безопасность старшему поколению.