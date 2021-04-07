Завод ЖБК-1 запустил в производство новую плиточную систему «Терраса»

Что касается производства Завода ЖБК-1 представит на рынке плитку в полной цветовой гамме: 11 стандартных расцветок, линейка Color Mix (смешение нескольких цветов в одной плитке), которая будет представлена 12 цветами, а также семь вариантов цвета «гранит» — плитка с декоративной дробеструйной обработкой поверхности (противоскользящей).