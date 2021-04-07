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Posted 7 апреля 2021, 12:25

Published 7 апреля 2021, 12:25

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Завод ЖБК-1 запустил в производство новую плиточную систему «Терраса»

7 апреля 2021, 12:25
Новая плиточная система будет производиться по собственным разработкам предприятия. Её особенность заключается в форме, которая позволит при укладке обеспечить ровную нескользящую поверхность.

АО «Завод ЖБК-1» запустил в производство новую плиточную систему «Терраса». Это безфасочная тротуарная плитка, которая состоит из трёх элементов. В настоящее время это тренд в области архитектуры и городского благоустройства.

Данный вид продукции стал популярным на рынке благодаря введению в 2017 году федеральной программы «Комфортная городская среда», в рамках которой создаются условия для безбарьерного передвижения маломобильных групп населения.

Плиточную систему удобно использовать при мощении площадей и просторных уличных пространств. Также её активно применяют при благоустройстве тротуаров возле частных домов, паркингов и остановок общественного транспорта.

Широкоформатная поверхность тротуарной плитки обеспечивает при укладке ровную нескользящую поверхность, что достаточно удобно для катания на роликах, велосипедах и комфортной прогулки с детскими колясками.

Что касается производства Завода ЖБК-1 представит на рынке плитку в полной цветовой гамме: 11 стандартных расцветок, линейка Color Mix (смешение нескольких цветов в одной плитке), которая будет представлена 12 цветами, а также семь вариантов цвета «гранит» — плитка с декоративной дробеструйной обработкой поверхности (противоскользящей).

Новая тротуарная система подкупает своей формой и разнообразием палитры, а в умелых руках поможет осуществить даже самые экстравагантные дизайнерские решения. Кроме того, продукт соответствует ГОСТу, что гарантирует высокий срок эксплуатации при неизменном внешнем виде.

Стоит отметить, что Завод ЖБК-1 одним из первых в России запустил производство тротуарной плитки. За 24 года работы продукцией предприятия благоустроили свыше 25 млн квадратных метров в 50 регионах страны, включая крайний Север и Дальний Восток. Накопленный опыт позволяет Заводу ЖБК-1 гарантировать своим клиентам высокое качество продукции и доступные цены.

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