Вячеслав Гладков оценил эффективность присутствия чиновников на своём личном приёме

Кроме того, приёмы по личным вопросам в органах власти теперь будут записывать на видеокамеру. Нововведение появилось из-за инцидента в одном из ведомств региона. Белгородка сообщила Вячеславу Гладкову о том, что во время приёма в департаменте экономразвития её оскорбили в присутствии людей. Сейчас в ведомстве проходит служебное расследование.