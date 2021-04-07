Вячеслав Гладков оценил эффективность присутствия чиновников на своём личном приёме

Posted 7 апреля 2021, 16:53
Published 7 апреля 2021, 16:53
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
7 апреля врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провёл юбилейный приём по личным вопросам граждан в Белгороде — десятый. За четыре часа глава региона принял 26 человек. По словам Гладкова, вопросы белгородцев касались дорог, благоустройства, управляющих компаний и даже споров с соседями.
Были ещё вопросы о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании. Врачи пожаловались на конфликт внутри коллектива. Начальнику департамента и руководителю аппарата дал поручение встретиться с коллективом. Вячеслав Гладков
За четыре месяца на личный приём к врио губернатора Белгородской области пришли 474 человека.
Что касается нового формата проведения личных приёмов, когда рядом с врио губернатора региона сидят замы и ответственные чиновники, исходя из тематики обращений, Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети сообщил, что нововведение себя оправдало.
В целом могу сказать, что мне понравилось, как реализуется исполнение моего поручения. Появилась динамика — нам удаётся быстрее и более качественно отвечать на поступающие вопросы и принимать решения на месте. Люди остались довольны решением и теперь знают, с кого спрашивать напрямую. Вячеслав Гладков
Напомним, в понедельник, 5 апреля, руководитель региона сообщил, что проведение личных приёмов будет выглядеть иначе. Причиной этому стало то, что в очередь на приём к Гладкову записаны 1000 человек. Как руководитель региона заявил на совещании, вопросы, с которыми к нему приходят белгородцы, власти необходимо научиться решать на уровне муниципалитета.
Кроме того, приёмы по личным вопросам в органах власти теперь будут записывать на видеокамеру. Нововведение появилось из-за инцидента в одном из ведомств региона. Белгородка сообщила Вячеславу Гладкову о том, что во время приёма в департаменте экономразвития её оскорбили в присутствии людей. Сейчас в ведомстве проходит служебное расследование.