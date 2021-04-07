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В цехе «Приосколья» в Белгородской области произошёл пожар

7 апреля 2021, 09:07
Фото: Бел.Ру
Огонь возник в металлической центрифуге. Пострадавших не было, причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС.

6 апреля в 19:44 в диспетчерскую службу сообщили о пожаре в Валуйках на территории АО «Приосколье». Огонь возник в цехе по переработке белкового сырья. В металлической центрифуге огонь повредил белковую муку на площади 6 квадратных метров.

Пожар потушили в течение получаса. Его причина и ущерб устанавливаются.

Утром того же дня в селе Роговатое в Старооскольском городском округе сгорел микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Classic. Автомобиль на улице Зелёной, скорее всего, подожгли. Огонь уничтожил транспорт полностью, потушили его спустя 29 минут после звонка о происшествии.

Также 6 апреля в селе Кривошеевка Прохоровского района загорелись стена в хозпостройке, телевизор и холодильник. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Кроме этого, пожарные 14 раз за день выезжали на тушение ландшафтных пожаров. Общая их площадь превысила 13 тыс. квадратных метров.

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#Новости#Пожар#Приосколье#МЧС#Валуйки#Происшествия
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