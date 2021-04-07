В цехе «Приосколья» в Белгородской области произошёл пожар

6 апреля в 19:44 в диспетчерскую службу сообщили о пожаре в Валуйках на территории АО «Приосколье». Огонь возник в цехе по переработке белкового сырья. В металлической центрифуге огонь повредил белковую муку на площади 6 квадратных метров.