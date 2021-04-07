В двух микрорайонах Белгородского района введены в эксплуатацию газопроводы

Также компания установила шкафной газораспределительный пункт. Новые объекты создадут условия для газификации 370 индивидуальных домовладений.
Работы выполнены в рамках Программы газификации Белгородской области на 2020-2021 годы за счёт средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Белгород».
В 2021 году мы планируем построить 124 км сетей и ввести в эксплуатацию 32 новых газопровода протяжённостью более 90 км, благодаря чему жители новых микрорайонов смогут газифицировать свои дома.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»