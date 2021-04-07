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В двух микрорайонах Белгородского района введены в эксплуатацию газопроводы

7 апреля 2021, 07:21
Фото: «Газпром газораспределение Белгород»
Компания «Газпром газораспределение Белгород» завершила строительство подводящих и уличных сетей газоснабжения и ввела в эксплуатацию два газопровода в микрорайонах «Стрелецкое-73/2» и «Разумное-54» Белгородского района общей протяжённостью 2,8 км.

Также компания установила шкафной газораспределительный пункт. Новые объекты создадут условия для газификации 370 индивидуальных домовладений.

Работы выполнены в рамках Программы газификации Белгородской области на 2020-2021 годы за счёт средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Белгород».

В 2021 году мы планируем построить 124 км сетей и ввести в эксплуатацию 32 новых газопровода протяжённостью более 90 км, благодаря чему жители новых микрорайонов смогут газифицировать свои дома.Александр Камолин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород»

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