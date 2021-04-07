В Белгородской области открылся Центр сопровождения онкопациентов

Posted 7 апреля 2021, 06:37
Published 7 апреля 2021, 06:37
Modified 1 декабря, 07:42
Updated 1 декабря, 07:42
7 апреля, во Всемирный день здоровья, в Белгородской области начал работу Центр сопровождения онкопациентов, сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети.
Инициатором открытия Центра сопровождения онкопациентов стала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк. Белгородку поддержал департамент здравоохранения региона. По словам Евгении Кондратюк, за время работы Центра сотрудники приняли 18 звонков с просьбой о помощи. Большая часть обращений связаны с трудностями в маршрутизации и понимании дальнейших действий в обследовании пациентов. Также в Центр обращаются за оказанием паллиативной помощи. Отметим, что участники проекта оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь.
Это очень важная работа, и мы готовы поддерживать этот проект всецело. Через три месяца ещё раз встретимся, посмотрим, какие есть проблемы и чем мы можем помочь. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Сейчас в Центре сопровождения онкопациентов работают мамы бывших подопечных организации «Святое Белогорье против детского рака». Однако вскоре их заменят операторы, которые пока проходят стажировку.
Позвонить на горячую линию Центра сопровождения онкопациентов можно по номеру 8 (800) 301-61-63 в будние дни с 10:00 до 17:00.