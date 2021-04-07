В Белгородской области открылся Центр сопровождения онкопациентов

Инициатором открытия Центра сопровождения онкопациентов стала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк. Белгородку поддержал департамент здравоохранения региона. По словам Евгении Кондратюк, за время работы Центра сотрудники приняли 18 звонков с просьбой о помощи. Большая часть обращений связаны с трудностями в маршрутизации и понимании дальнейших действий в обследовании пациентов. Также в Центр обращаются за оказанием паллиативной помощи. Отметим, что участники проекта оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь.