В Белгородской области обсудили рынки сбыта фермерской продукции

Так, у нас в области почти 6000 хозяйств, в том числе 217 кооперативов. Этот большой отряд социально активных тружеников села. Благодаря им мы и село сохраняем. Они являются не только экономическими драйверами, они являются драйверами социальными. Вокруг них начинает формироваться активность [предпринимательская — прим. ред.].Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области