В Белгородской области обсудили рынки сбыта фермерской продукции

Posted 7 апреля 2021, 13:12
Published 7 апреля 2021, 13:12
Modified 1 декабря, 08:02
Updated 1 декабря, 08:02
7 апреля в Белгородской области начался всероссийский бизнес-форум «Организация системы сбыта продукции субъектов МСП в агропромышленном комплексе». Участники встречи обсудили реализацию фермерской продукции и обеспечение населения качественными здоровыми продуктами.
По мнению руководителя области, тема сбыта произведённой сельскохозяйственной продукции особенно остро стоит перед небольшими семейными фермами. Как сообщил руководитель региона на своей официальной странице в соцсети, только за 2020 год хозяйствами и кооперативами области было произведено 1,3 млн тонн продукции на общую сумму 20,7 млрд рублей.
Так, у нас в области почти 6000 хозяйств, в том числе 217 кооперативов. Этот большой отряд социально активных тружеников села. Благодаря им мы и село сохраняем. Они являются не только экономическими драйверами, они являются драйверами социальными. Вокруг них начинает формироваться активность [предпринимательская — прим. ред.].Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Также врио губернатора сообщил, что в регионе подготовили план развития ярмарок для решения проблемы сбыта продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке. В 2021 году в Белгородской области запланировано проведение не менее трёх тысяч ярмарочных мероприятий с привлечением фермерских и личных подсобных хозяйств.
Кроме того, участники встречи обсудили продвижение региональной фермерской продукции в торговые сети за пределы Белгородской области, а также расширение возможностей взаимодействия товаропроизводителей с торговыми сетями и интернет-платформами.