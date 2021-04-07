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Posted 7 апреля 2021, 13:12

Published 7 апреля 2021, 13:12

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

В Белгородской области обсудили рынки сбыта фермерской продукции

7 апреля 2021, 13:12
Сюжет
Губернатор
Главная цель встречи — представить сельхозпредприятиям комплексный подход для организации и расширения рынков сбыта производственной продукции.

7 апреля в Белгородской области начался всероссийский бизнес-форум «Организация системы сбыта продукции субъектов МСП в агропромышленном комплексе». Участники встречи обсудили реализацию фермерской продукции и обеспечение населения качественными здоровыми продуктами.

По мнению руководителя области, тема сбыта произведённой сельскохозяйственной продукции особенно остро стоит перед небольшими семейными фермами. Как сообщил руководитель региона на своей официальной странице в соцсети, только за 2020 год хозяйствами и кооперативами области было произведено 1,3 млн тонн продукции на общую сумму 20,7 млрд рублей.

Так, у нас в области почти 6000 хозяйств, в том числе 217 кооперативов. Этот большой отряд социально активных тружеников села. Благодаря им мы и село сохраняем. Они являются не только экономическими драйверами, они являются драйверами социальными. Вокруг них начинает формироваться активность [предпринимательская — прим. ред.].Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Также врио губернатора сообщил, что в регионе подготовили план развития ярмарок для решения проблемы сбыта продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке. В 2021 году в Белгородской области запланировано проведение не менее трёх тысяч ярмарочных мероприятий с привлечением фермерских и личных подсобных хозяйств.

Кроме того, участники встречи обсудили продвижение региональной фермерской продукции в торговые сети за пределы Белгородской области, а также расширение возможностей взаимодействия товаропроизводителей с торговыми сетями и интернет-платформами.

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