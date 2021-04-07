«Оплатите столик»: белгородка поверила мошеннику и внесла «предоплату» в 10 тысяч

Одной из жертв подозреваемого стала жительница Старого Оскола. Она рассказала, что ей позвонили якобы из ресторана и потребовали предоплату столика. Женщина поверила и перевела неизвестному 10 тыс. рублей.
Полицейские из Белгородской и Воронежской областей установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Ульяновска. У него уже есть судимость за преступление в сфере оборота наркотиков.
Молодой человек звонил в рестораны и узнавал контакты забронировавших столики гостей. После этого он выходил напрямую на жертв, представлялся сотрудником заведения и требовал предоплаты за торжество.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Полицейские проверяют, не был ли молодой человек причастен к аналогичным преступлениям.
Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
По той же статье уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области, который вместе с попутчиком украл у таксиста-москвича норковую шапку, телефон и 47 тыс. рублей. Произошла эта история в Белгороде.
В другом случае под уголовное дело за мошенничество попал житель Красногвардейского района, который взял напрокат два велосипеда, а после их продал. Наказание уже назначили жительнице Валуек, которая продала несуществующую одежду 21 женщине.