«Оплатите столик»: белгородка поверила мошеннику и внесла «предоплату» в 10 тысяч

По этой схеме работал злоумышленник из Ульяновска. Молодой человек обзванивал жертв и требовал предоплату за торжество, хотя на самом деле в ресторанах не работал. Злоумышленника задержали белгородские и воронежские полицейские, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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