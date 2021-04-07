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«Оплатите столик»: белгородка поверила мошеннику и внесла «предоплату» в 10 тысяч

7 апреля 2021, 07:52
Фото: ИА «Бел.Ру»
По этой схеме работал злоумышленник из Ульяновска. Молодой человек обзванивал жертв и требовал предоплату за торжество, хотя на самом деле в ресторанах не работал. Злоумышленника задержали белгородские и воронежские полицейские, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Одной из жертв подозреваемого стала жительница Старого Оскола. Она рассказала, что ей позвонили якобы из ресторана и потребовали предоплату столика. Женщина поверила и перевела неизвестному 10 тыс. рублей.

Полицейские из Белгородской и Воронежской областей установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Ульяновска. У него уже есть судимость за преступление в сфере оборота наркотиков.

Молодой человек звонил в рестораны и узнавал контакты забронировавших столики гостей. После этого он выходил напрямую на жертв, представлялся сотрудником заведения и требовал предоплаты за торжество.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Полицейские проверяют, не был ли молодой человек причастен к аналогичным преступлениям.

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По той же статье уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области, который вместе с попутчиком украл у таксиста-москвича норковую шапку, телефон и 47 тыс. рублей. Произошла эта история в Белгороде.

В другом случае под уголовное дело за мошенничество попал житель Красногвардейского района, который взял напрокат два велосипеда, а после их продал. Наказание уже назначили жительнице Валуек, которая продала несуществующую одежду 21 женщине.

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