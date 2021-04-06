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Posted 6 апреля 2021, 11:41

Published 6 апреля 2021, 11:41

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

В Белгородской области появится единая система учёта наркопотребителей

6 апреля 2021, 11:41
Вячеслав Гладков поручил всем органам власти активно участвовать в антинаркотической стратегии и на 100% охватить молодёжь различной занятостью. Врио губернатора отметил, что в регионе необходимо усилить профилактику наркомании, но не ограничиваться стандартными плакатами.

На заседании региональной антинаркотической комиссии сообщили, что в регионе появится единая централизованная информационная система учёта наркопотребителей и проведения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения в медучреждениях. Заработает она с 1 июля.

Участники заседания обсудили и антинаркотическую стратегию. Активно участвовать в ней должны не только департаменты здравоохранения и образования, но и все органы власти и местного самоуправления, считает Вячеслав Гладков.

Мы должны чётко понимать обстановку в нашем регионе и активизировать работу с молодёжью. Нам нужно комплексно и максимально объективно подходить к любым цифрам и оценкам. Задача — 100-процентный охват молодёжи различной занятостью.Вячеслав Гладков

Врио губернатора поручил депздраву уделить особое внимание профилактике наркомании. Причём работа эта не должна ограничиваться плакатами о вреде наркотиков, на которые, по словам Гладкова, почти никто не смотрит.

Помимо этого, на заседании прозвучали доклады по наркоситуации в Белгородской области и по выполнению в регионе Стратегии государственной антинаркотической политики.

Ранее в областном наркодиспансере сообщали, что в регионе снизился показатель общей заболеваемости наркоманией.

#Новости#Общество#Белгородская область#Наркотики#Вячеслав Гладков#Система учета
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