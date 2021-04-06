В Белгородской области появится единая система учёта наркопотребителей

Posted 6 апреля 2021, 11:41
Published 6 апреля 2021, 11:41
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
На заседании региональной антинаркотической комиссии сообщили, что в регионе появится единая централизованная информационная система учёта наркопотребителей и проведения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения в медучреждениях. Заработает она с 1 июля.
Участники заседания обсудили и антинаркотическую стратегию. Активно участвовать в ней должны не только департаменты здравоохранения и образования, но и все органы власти и местного самоуправления, считает Вячеслав Гладков.
Мы должны чётко понимать обстановку в нашем регионе и активизировать работу с молодёжью. Нам нужно комплексно и максимально объективно подходить к любым цифрам и оценкам. Задача — 100-процентный охват молодёжи различной занятостью.Вячеслав Гладков
Врио губернатора поручил депздраву уделить особое внимание профилактике наркомании. Причём работа эта не должна ограничиваться плакатами о вреде наркотиков, на которые, по словам Гладкова, почти никто не смотрит.
Помимо этого, на заседании прозвучали доклады по наркоситуации в Белгородской области и по выполнению в регионе Стратегии государственной антинаркотической политики.
Ранее в областном наркодиспансере сообщали, что в регионе снизился показатель общей заболеваемости наркоманией.