В белгородском медцентре «Поколение» сменился директор

Posted 6 апреля 2021, 07:24
Published 6 апреля 2021, 07:24
Modified 1 декабря, 08:04
Updated 1 декабря, 08:04
Медицинский центр «Поколение» сменил директора. Ранее обществом с ограниченной ответственностью руководила Татьяна Незнамова, теперь в директорское кресло сел Николай Хлякин.
Примечательно, что на текущий момент Незнамова является директором и владельцем ООО «Техно Лизинг». В 2011 году 50% уставного капитала компании принадлежали как раз Николаю Хлякину.
В зарегистрированных видах деятельности «Поколения» нет медицинской деятельности, зато есть разрешение на оптовую торговлю за вознаграждение или на договорной основе, оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами и покупку и продажу собственного недвижимого имущества.
Компания зарегистрирована в 2007 году, уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей. Данных о финансовой деятельности за 2020 год пока нет. Бенефициаром указан Денис Марусенко.