В белгородском медцентре «Поколение» сменился директор

В зарегистрированных видах деятельности «Поколения» нет медицинской деятельности, зато есть разрешение на оптовую торговлю за вознаграждение или на договорной основе, оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами и покупку и продажу собственного недвижимого имущества.