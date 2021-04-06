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Posted 6 апреля 2021, 07:24

Published 6 апреля 2021, 07:24

Modified 1 декабря, 08:04

Updated 1 декабря, 08:04

В белгородском медцентре «Поколение» сменился директор

6 апреля 2021, 07:24
Сюжет
Новости Белгорода
В кресло директора ООО «Медицинский центр „Поколение“» сел новый руководитель. Он сменил на этой должности Татьяну Незнамову, с которой вместе работал ещё в одной компании.

Медицинский центр «Поколение» сменил директора. Ранее обществом с ограниченной ответственностью руководила Татьяна Незнамова, теперь в директорское кресло сел Николай Хлякин.

Примечательно, что на текущий момент Незнамова является директором и владельцем ООО «Техно Лизинг». В 2011 году 50% уставного капитала компании принадлежали как раз Николаю Хлякину.

В зарегистрированных видах деятельности «Поколения» нет медицинской деятельности, зато есть разрешение на оптовую торговлю за вознаграждение или на договорной основе, оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами и покупку и продажу собственного недвижимого имущества.

Компания зарегистрирована в 2007 году, уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей. Данных о финансовой деятельности за 2020 год пока нет. Бенефициаром указан Денис Марусенко.

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