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В Белгороде раздадут 2700 порций солдатской каши и чая к годовщине Победы

6 апреля 2021, 05:20
Фото: Бел.Ру
В 27 управах Белгорода ко Дню Победы жителей будут бесплатно угощать кашей с тушёнкой. Всего планируют раздать 2,7 тыс. порций каши и чёрного чая. Мероприятия будут проходить несколько дней.

Администрация Белгорода ищет подрядчика, который приготовит и раздаст жителям областного центра 2700 порций солдатской каши и чая. На мероприятия, посвящённые празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, готовы потратить 231,3 тыс. рублей. Раздача угощения будет проходить на площадках 27 городских управ.

В документах указано, что в каждой порции гречневой каши должно быть не менее 200 граммов. Крупа должна быть сварена с тушёнкой: свиной или говяжьей, на усмотрение исполнителя. Также к порции положено 200 мл чёрного чая с сахаром. На каждой точке раздадут по 100 порций.

К организации мероприятия тоже есть определённые требования. Так, кашу должны раздавать в каркасной палатке, на месте должно работать не менее двух человек персонала. Они должны иметь соответствующие разрешения по состоянию здоровья и действующие медицинские книжки. Рядом с местом раздачи каши должны будут установить урну. Продолжительность мероприятия по угощению белгородцев не превысит 60 минут.

№ п/п

Наименование управы

Время

проведения

Место проведения,

ФИО ответственного лица

Дата проведения 05.05.2021 г.

1.

18

15-00

пр. Б. Хмельницкого, 112, площадка возле управы,

Каменский Борис Николаевич

2.

14

15-00

ул. Курская, 8Г,

площадка областного центра социальной реабилитации,

Чесноков Александр Александрович

3.

13

15-30

ул. Юбилейная, 9, площадка у памятника,

Моисеева Галина Николаевна

4.

19

16-00

ул. Мичурина, 17, сквер «Мичуринский»,

Анищенко Валерий Иванович

5.

7

17-00

ул. Губкина, 44У, площадка возле дома,

Шеменкова Анастасия Андреевна

6.

4

17-00

ул. Славянская, 7А,

Цуканов Евгений Михайлович

7.

2

17-30

бульвар Юности, 27, «Егоровский сквер»,

Абросимова Елена Сергеевна

8.

21

18-00

ул. Октябрьская, 80, спортивная площадка,

Лацибо Наталья Валентиновна

Дата проведения 06.05.2021 г.

1.

12

14-00

ул. 50-летия Белгородской области, 8Б, площадка кинотеатра «Победа»,

Марусич Иван Александрович

2.

22

14-30

ул. Октябрьская, 59, СОШ № 48,

Овчаренко Галина Николаевна

3.

6

15-00

ул. 60 лет Октября, 5, МБОУ СОШ № 42,

Большанин Василий Викторович

4.

17

15-30

пр. Б. Хмельницкого, 148, дворовая территория,

Милокум Анна Владимировна

5.

3

16-00

Бульвар Юности, 3Б,

Сквер возле храма Почаевской иконы Божией матери,

Щербакова Наталья Николаевна

6.

9

17-00

пр. Ватутина, д. д. 14-16, «Аллея трех поколений»,

Здор Анатолий Александрович

7.

15

18-00

ул. Шершнева, 6, площадь у кинотеатра «Радуга»,

Власенко Владислав Игоревич

Дата проведения 07.05.2021 г.

1.

5

12-00

ул. 8 Марта, 172, МБОУ СОШ № 34,

Цветков Андрей Николаевич

2.

20

14-00

ул. Корочанская, 318, МБОУ СОШ № 24,

Богачев Александр Викторович

3.

23

15-00

ул. Тимирязева, 1-3, дворовая территория,

Овчарова Лия Гамлетовна

4.

8

16-00

ул. Костюкова, 3, дворовая территория,

Ириков Денис Олегович

5.

1

16-30

ул. 60 лет Октября, 4, МБОУ СОШ № 43,

Зарубин Андрей Борисович

6.

27

17-00

ул. Королева, 16, дворовая территория,

Морозов Сергей Александрович

7.

26

18-00

бульвар 1-го Салюта, д. 8, МАНОУ «Шуховский лицей»,

Питерова Ирина Валерьевна

Дата проведения 08.05.2021 г.

1.

11

12-00

м-н Новая жизнь, ул. Каштановая,

дворовая территория,

Кириллов Александр Николаевич

2.

24

13-00

пр. Славы, 7, дворовая территория,

Эберлейн Николай Владимирович

3.

25

13-30

ул. Костюкова, д. 34 В,

площадка возле торгового центра «Кедр»

Дубровин Роман Андреевич

4.

10

14-00

ул. 5 Августа в районе дома 27, сквер «У фонтана»,

Пономарев Евгений Валентинович

Дата проведения 09.05.2021 г.

1.

16

17-00

ул. Куйбышева, 33А, МБУК «Дом офицеров»

Аносов Максим Николаевич

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 12 апреля текущего года. Поставщика определят 14 апреля.

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