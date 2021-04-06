В Белгороде раздадут 2700 порций солдатской каши и чая к годовщине Победы

Администрация Белгорода ищет подрядчика, который приготовит и раздаст жителям областного центра 2700 порций солдатской каши и чая. На мероприятия, посвящённые празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, готовы потратить 231,3 тыс. рублей. Раздача угощения будет проходить на площадках 27 городских управ.
В документах указано, что в каждой порции гречневой каши должно быть не менее 200 граммов. Крупа должна быть сварена с тушёнкой: свиной или говяжьей, на усмотрение исполнителя. Также к порции положено 200 мл чёрного чая с сахаром. На каждой точке раздадут по 100 порций.
К организации мероприятия тоже есть определённые требования. Так, кашу должны раздавать в каркасной палатке, на месте должно работать не менее двух человек персонала. Они должны иметь соответствующие разрешения по состоянию здоровья и действующие медицинские книжки. Рядом с местом раздачи каши должны будут установить урну. Продолжительность мероприятия по угощению белгородцев не превысит 60 минут.
|
№ п/п
|
Наименование управы
|
Время
проведения
|
Место проведения,
ФИО ответственного лица
|
Дата проведения 05.05.2021 г.
|
1.
|
18
|
15-00
|
пр. Б. Хмельницкого, 112, площадка возле управы,
Каменский Борис Николаевич
|
2.
|
14
|
15-00
|
ул. Курская, 8Г,
площадка областного центра социальной реабилитации,
Чесноков Александр Александрович
|
3.
|
13
|
15-30
|
ул. Юбилейная, 9, площадка у памятника,
Моисеева Галина Николаевна
|
4.
|
19
|
16-00
|
ул. Мичурина, 17, сквер «Мичуринский»,
Анищенко Валерий Иванович
|
5.
|
7
|
17-00
|
ул. Губкина, 44У, площадка возле дома,
Шеменкова Анастасия Андреевна
|
6.
|
4
|
17-00
|
ул. Славянская, 7А,
Цуканов Евгений Михайлович
|
7.
|
2
|
17-30
|
бульвар Юности, 27, «Егоровский сквер»,
Абросимова Елена Сергеевна
|
8.
|
21
|
18-00
|
ул. Октябрьская, 80, спортивная площадка,
Лацибо Наталья Валентиновна
|
Дата проведения 06.05.2021 г.
|
1.
|
12
|
14-00
|
ул. 50-летия Белгородской области, 8Б, площадка кинотеатра «Победа»,
Марусич Иван Александрович
|
2.
|
22
|
14-30
|
ул. Октябрьская, 59, СОШ № 48,
Овчаренко Галина Николаевна
|
3.
|
6
|
15-00
|
ул. 60 лет Октября, 5, МБОУ СОШ № 42,
Большанин Василий Викторович
|
4.
|
17
|
15-30
|
пр. Б. Хмельницкого, 148, дворовая территория,
Милокум Анна Владимировна
|
5.
|
3
|
16-00
|
Бульвар Юности, 3Б,
Сквер возле храма Почаевской иконы Божией матери,
Щербакова Наталья Николаевна
|
6.
|
9
|
17-00
|
пр. Ватутина, д. д. 14-16, «Аллея трех поколений»,
Здор Анатолий Александрович
|
7.
|
15
|
18-00
|
ул. Шершнева, 6, площадь у кинотеатра «Радуга»,
Власенко Владислав Игоревич
|
Дата проведения 07.05.2021 г.
|
1.
|
5
|
12-00
|
ул. 8 Марта, 172, МБОУ СОШ № 34,
Цветков Андрей Николаевич
|
2.
|
20
|
14-00
|
ул. Корочанская, 318, МБОУ СОШ № 24,
Богачев Александр Викторович
|
3.
|
23
|
15-00
|
ул. Тимирязева, 1-3, дворовая территория,
Овчарова Лия Гамлетовна
|
4.
|
8
|
16-00
|
ул. Костюкова, 3, дворовая территория,
Ириков Денис Олегович
|
5.
|
1
|
16-30
|
ул. 60 лет Октября, 4, МБОУ СОШ № 43,
Зарубин Андрей Борисович
|
6.
|
27
|
17-00
|
ул. Королева, 16, дворовая территория,
Морозов Сергей Александрович
|
7.
|
26
|
18-00
|
бульвар 1-го Салюта, д. 8, МАНОУ «Шуховский лицей»,
Питерова Ирина Валерьевна
|
Дата проведения 08.05.2021 г.
|
1.
|
11
|
12-00
|
м-н Новая жизнь, ул. Каштановая,
дворовая территория,
Кириллов Александр Николаевич
|
2.
|
24
|
13-00
|
пр. Славы, 7, дворовая территория,
Эберлейн Николай Владимирович
|
3.
|
25
|
13-30
|
ул. Костюкова, д. 34 В,
площадка возле торгового центра «Кедр»
Дубровин Роман Андреевич
|
4.
|
10
|
14-00
|
ул. 5 Августа в районе дома 27, сквер «У фонтана»,
Пономарев Евгений Валентинович
|
Дата проведения 09.05.2021 г.
|
1.
|
16
|
17-00
|
ул. Куйбышева, 33А, МБУК «Дом офицеров»
Аносов Максим Николаевич
Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 12 апреля текущего года. Поставщика определят 14 апреля.