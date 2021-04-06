В Белгороде раздадут 2700 порций солдатской каши и чая к годовщине Победы

К организации мероприятия тоже есть определённые требования. Так, кашу должны раздавать в каркасной палатке, на месте должно работать не менее двух человек персонала. Они должны иметь соответствующие разрешения по состоянию здоровья и действующие медицинские книжки. Рядом с местом раздачи каши должны будут установить урну. Продолжительность мероприятия по угощению белгородцев не превысит 60 минут.