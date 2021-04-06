Темы дня: пожелтевшие кустарники на Щорса и переживания болельщиков «Белогорья»

Любители волейбола считают, что проблем несколько, в том числе ослабленная дисциплина в клубе, плохая работа с молодыми игроками. Авторы письма полагают, что начаться всё это могло после того, как ВК передали в управление лично Геннадию Шипулину. Болельщики заявили о «сплошном кумовстве» в клубе и о блокировке сообщений с критикой на форуме «Белогорья».