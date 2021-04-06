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Темы дня: пожелтевшие кустарники на Щорса и переживания болельщиков «Белогорья»

6 апреля 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Ещё одной главной новостью стала субсидия от Минсельхоза для стабилизации цен на сахар и масло в Белгородской области. Подробнее об итогах 6 апреля в регионе — в обзоре от ИА «Бел.Ру».

Что случилось с кустарниками на улице Щорса?

В рамках реконструкции улицы Щорса на нескольких участках высадили кустарники. Однако жители Белгорода обратили внимание, что растения быстро пожелтели.

В мэрии на запрос ИА «Бел.Ру» ответили, что причину пожелтения можжевельника пока нельзя установить: на то, что кустарники не прижились, могли повлиять несколько факторов. Стоимость одного саженца тем временем составляет 650 рублей.

Чиновники заявили, что можжевельник высадили в срок. Именно эти растения выбрали из-за пыле-, дымо-, газо— и засухоустойчивости, а также зимостойкости. Версию о том, что кустарники пострадали из-за складирования снега работниками Белгорблагоустройства, в мэрии не подтвердили.

Состояние растений проверит специальная комиссия. В случае необходимости подрядчик займётся необходимым озеленением.

На пожелтевшие кустарники на улице Щорса потратили почти 3 млн бюджетных рублей
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Из-за чего переживают болельщики «Белогорья»?

«Львы» показали не лучшую игру в сезоне 2020/21 годов, были увольнения тренеров и расторжения контрактов с игроками. Тревогу бьют болельщики волейбольного клуба, которые прислали открытое письмо в редакцию.

Любители волейбола считают, что проблем несколько, в том числе ослабленная дисциплина в клубе, плохая работа с молодыми игроками. Авторы письма полагают, что начаться всё это могло после того, как ВК передали в управление лично Геннадию Шипулину. Болельщики заявили о «сплошном кумовстве» в клубе и о блокировке сообщений с критикой на форуме «Белогорья».

Выход из этой ситуации обратившиеся белгородцы видят в создании нового клуба, который будут контролировать «сверху», и наблюдательного совета.

«Белогорье» на дне. Болельщики бьют тревогу
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Сколько денег получит регион на стабилизацию цен?

Минсельхоз выделит 890 млн рублей Белгородской области на поддержку местных производителей подсолнечного масла и сахара. Те в свою очередь должны выпускать товары по фиксированной стоимости.

Сумму разделят между пятью компаниями. В числе получателей оказались «ЭФКО», «Юг Руси», «Продимекс», «Русагро» и «Агроинновация».

Пять компаний получат миллионы рублей за низкую цену на сахар и растительное масло
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