Темы дня: пожелтевшие кустарники на Щорса и переживания болельщиков «Белогорья»

В рамках реконструкции улицы Щорса на нескольких участках высадили кустарники. Однако жители Белгорода обратили внимание, что растения быстро пожелтели.
В мэрии на запрос ИА «Бел.Ру» ответили, что причину пожелтения можжевельника пока нельзя установить: на то, что кустарники не прижились, могли повлиять несколько факторов. Стоимость одного саженца тем временем составляет 650 рублей.
Чиновники заявили, что можжевельник высадили в срок. Именно эти растения выбрали из-за пыле-, дымо-, газо— и засухоустойчивости, а также зимостойкости. Версию о том, что кустарники пострадали из-за складирования снега работниками Белгорблагоустройства, в мэрии не подтвердили.
Состояние растений проверит специальная комиссия. В случае необходимости подрядчик займётся необходимым озеленением.
«Львы» показали не лучшую игру в сезоне 2020/21 годов, были увольнения тренеров и расторжения контрактов с игроками. Тревогу бьют болельщики волейбольного клуба, которые прислали открытое письмо в редакцию.
Любители волейбола считают, что проблем несколько, в том числе ослабленная дисциплина в клубе, плохая работа с молодыми игроками. Авторы письма полагают, что начаться всё это могло после того, как ВК передали в управление лично Геннадию Шипулину. Болельщики заявили о «сплошном кумовстве» в клубе и о блокировке сообщений с критикой на форуме «Белогорья».
Выход из этой ситуации обратившиеся белгородцы видят в создании нового клуба, который будут контролировать «сверху», и наблюдательного совета.
Минсельхоз выделит 890 млн рублей Белгородской области на поддержку местных производителей подсолнечного масла и сахара. Те в свою очередь должны выпускать товары по фиксированной стоимости.
Сумму разделят между пятью компаниями. В числе получателей оказались «ЭФКО», «Юг Руси», «Продимекс», «Русагро» и «Агроинновация».