Радимов прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Химками»

«Зениту» пришлось потрудиться. «Химки» – действительно очень крепкая команда. Знаете, про такие победы обычно говорят: «Игрой меньше, тремя очками больше». Хорошо, что забили в концовке первого тайма. А то пришлось бы помучиться. Понятно, что «Зенит» играл с преимуществом. Мне вообще понравилась игра питерцев. Все довольно четко, сбалансированно», – цитирует Радимова «Советский спорт».