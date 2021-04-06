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Радимов прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Химками»

6 апреля 2021, 15:47
Фото: pxhere.com
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги 24-го тура чемпионата России, в котором петербургский клуб дома обыграл «Химки» (2:0).

Напомним, что подопечные Сергея Семака набрали 51 очко и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая «Спартак» на четыре очка.

«Зениту» пришлось потрудиться. «Химки» – действительно очень крепкая команда. Знаете, про такие победы обычно говорят: «Игрой меньше, тремя очками больше». Хорошо, что забили в концовке первого тайма. А то пришлось бы помучиться. Понятно, что «Зенит» играл с преимуществом. Мне вообще понравилась игра питерцев. Все довольно четко, сбалансированно», – цитирует Радимова «Советский спорт».

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