Металлоинвест обеспечил сотрудников ЛГОКа поливитаминными комплексами

«Металлоинвест с начала пандемии реализует обширный комплекс профилактических мер, направленный на сбережение здоровья своих сотрудников, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – В их числе – обеспечение работников компании средствами индивидуальной защиты от инфекционно-вирусных заболеваний и препаратами для поддержания иммунитета».
«В состав комплекса входят витамины и микроэлементы, необходимые для укрепления защитных сил организма, – отметила Ольга Смехнёва, главный специалист по охране здоровья Лебединского ГОКа. – Это особенно важно в период пандемии. Мы рекомендуем соблюдать все профилактические меры и не забывать о вакцинации для достижения максимально хорошего результата».
Современные поливитаминные комплексы ежегодно выдаются на предприятии в весенний период некоторым категориям работников. Однако в прошлом апреле по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора ЛГОКа, было принято решение обеспечивать ими всех сотрудников.
В октябре прошлого года все работники предприятий Металлоинвеста также получили комплекты препаратов (витаминов, антиоксидантов и аминокислот) и дополнительные наборы средств индивидуальной защиты (масок, антисептиков, перчаток). На эти цели Компания направила более 100 млн рублей.
С октября 2020 года сотрудники предприятий Компании ежемесячно обеспечиваются комплектами защитных средств, в которые входят по две защитные маски и 500 мл антисептического раствора. Только на Лебединском ГОКе за этот период было выдано около 150 тысяч масок и более 30 тысяч литров антисептика.