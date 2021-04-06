Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Металлоинвест обеспечил сотрудников ЛГОКа поливитаминными комплексами

6 апреля 2021, 14:37
Фото: Металлоинвест
Металлоинвест обеспечил всех сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината и его дочерних обществ витаминно-минеральным комплексом для укрепления иммунитета. На приобретение 12,5 тысяч упаковок было направлено около 1,5 млн рублей.

«Металлоинвест с начала пандемии реализует обширный комплекс профилактических мер, направленный на сбережение здоровья своих сотрудников, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – В их числе – обеспечение работников компании средствами индивидуальной защиты от инфекционно-вирусных заболеваний и препаратами для поддержания иммунитета».

«В состав комплекса входят витамины и микроэлементы, необходимые для укрепления защитных сил организма, – отметила Ольга Смехнёва, главный специалист по охране здоровья Лебединского ГОКа. – Это особенно важно в период пандемии. Мы рекомендуем соблюдать все профилактические меры и не забывать о вакцинации для достижения максимально хорошего результата».

Фото: Металлоинвест

Современные поливитаминные комплексы ежегодно выдаются на предприятии в весенний период некоторым категориям работников. Однако в прошлом апреле по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора ЛГОКа, было принято решение обеспечивать ими всех сотрудников.

В октябре прошлого года все работники предприятий Металлоинвеста также получили комплекты препаратов (витаминов, антиоксидантов и аминокислот) и дополнительные наборы средств индивидуальной защиты (масок, антисептиков, перчаток). На эти цели Компания направила более 100 млн рублей.

Фото: Металлоинвест

С октября 2020 года сотрудники предприятий Компании ежемесячно обеспечиваются комплектами защитных средств, в которые входят по две защитные маски и 500 мл антисептического раствора. Только на Лебединском ГОКе за этот период было выдано около 150 тысяч масок и более 30 тысяч литров антисептика.

Материалы по теме
Система управления промбезопасностью ЛГОКа соответствует международному стандартуМеталлоинвест установил 106 рециркуляторов в автобусах для сотрудников ЛГОКа и ОЭМК
#Новости#Лгок#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18