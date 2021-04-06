Металлоинвест обеспечил сотрудников ЛГОКа поливитаминными комплексами

С октября 2020 года сотрудники предприятий Компании ежемесячно обеспечиваются комплектами защитных средств, в которые входят по две защитные маски и 500 мл антисептического раствора. Только на Лебединском ГОКе за этот период было выдано около 150 тысяч масок и более 30 тысяч литров антисептика.