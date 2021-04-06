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Posted 6 апреля 2021, 15:11

Published 6 апреля 2021, 15:11

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

Белгородцы пожаловались на «Бабломёт» с фальшивыми купюрами на Центральном рынке

6 апреля 2021, 15:11
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Новости Белгорода
Так называется автомат в месте торговли, выигрыш в котором, согласно инструкции, зависит от реакции игрока. При этом внутри «Бабломёта» обнаружили фальшивые банкноты.

На Центральном рынке в Белгороде есть автомат «Бабломёт». Об этом сообщил «Фонарь».

К автомату прилагается инструкция. Игроку нужно вставить купюру, а после просунуть руку в трубу и поймать купюры. Согласно надписи на автомате, выигрыш зависит от реакции.

При этом активисты заметили, что внутри самого «Бабломёта» есть поддельные купюры. На некоторых банкнотах есть надпись, что они не являются платёжным средством. В частности, такое примечание обнаружили на 1000-рублёвой банкноте.

На месте работают сотрудники ОБЭП.

На инструкции указаны данные индивидуального предпринимателя Сигаева Дмитрия Геннадьевича. Как ИП он зарегистрирован в Дмитриевском районе Курской области в 2018 году, не является самозанятым.

Среди видов деятельности указаны торговля розничная по почте или в интернете, деятельность залов игровых автоматов и ремонт компьютерного оборудования.

В минувшем году предприниматель получил финансовую поддержку как субъект МСП — 15 тысяч и дважды по 12 130 рублей.

#Новости#Город#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Фальшивые купюры#Белгород#Центральный рынок
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